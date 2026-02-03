‘Sáquenme de aquí’: ¿Por qué los inversionistas se ‘deshacen’ de las acciones de software?

Microsoft es una de las empresas que ha 'sufrido' el impacto en las acciones de software.

Wall Street ha sido escéptico sobre las acciones de software por un tiempo, pero el sentimiento ha pasado de bajista a apocalíptico últimamente con los traders deshaciéndose de acciones de compañías de toda la industria a medida que aumentan los temores sobre la destrucción que causará la inteligencia artificial.

“Lo llamamos el ‘SaaSpocalipsis’, un apocalipsis para las acciones de software como servicio”, dijo Jeffrey Favuzza, quien trabaja en la mesa de negociación de acciones de Jefferies. “La negociación se basa en vender al estilo ‘sácame de aquí’”.

La ansiedad se acentuó después de que la startup de inteligencia artificial Anthropic lanzara una herramienta de productividad para abogados internos, lo que provocó el desplome de las acciones de empresas de software legal y editoriales.

La presión vendedora fue evidente en todo el sector: London Stock Exchange Group Plc, con un importante negocio de análisis de datos, cayó hasta 10 por ciento, mientras que Thomson Reuters se desplomó hasta un 17 por ciento en las primeras operaciones. CS Disco llegó a caer un 14 por ciento y Legalzoom.com un 16 por ciento.

¿Qué riesgos percibe la industria del software?

Los riesgos percibidos para la industria del software han estado latentes durante meses, con el lanzamiento en enero de la herramienta Claude Cowork de Anthropic, lo que ha aumentado los temores de disrupción.

Las acciones de videojuegos se vieron afectadas por la caída la semana pasada después de que Alphabet comenzara a implementar Project Genie, que puede crear mundos inmersivos con indicaciones de texto o imágenes.

En total, el índice de software S&P North American acumula tres semanas de pérdidas, lo que lo llevó a una caída del 15 por ciento en enero, su mayor descenso mensual desde octubre de 2008.

“Les pregunto a mis clientes: ‘¿Cuál es su nivel de confianza?’, y aun con tanta capitulación, no he escuchado ninguna convicción al respecto”, dijo Favuzza. “La gente simplemente vende todo y no les importa el precio”.

¿Cuáles empresas de software han superado los riesgos en Wall Street?

La preocupación también está en aumento en el sector del capital privado, con firmas como Arcmont Asset Management y Hayfin Capital Management contratando consultores para analizar sus carteras en busca de empresas que puedan ser vulnerables, según personas con conocimiento del tema.

Apollo redujo la exposición a software de sus fondos de préstamos directos casi a la mitad en 2025, desde aproximadamente el 20 por ciento a principios de año.

Entre las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa, en lo que va de la temporada de resultados, solo el 67 por ciento de las empresas de software del S&P 500 han superado las expectativas de ingresos, según datos recopilados por Bloomberg.

Esto se compara con el 83 por ciento del sector tecnológico en general. Si bien todas las acciones de software han superado las expectativas de ganancias, esto ha sido poco relevante ante las preocupaciones sobre las perspectivas a largo plazo.

Por ejemplo, Microsoft reportó sólidas ganancias la semana pasada, pero la atención de los inversionistas a la desaceleración del crecimiento de las ventas en la nube volvió a poner bajo escrutinio su inversión en IA, lo que provocó una caída del 10 por ciento en sus acciones el jueves.

Enero fue el peor mes para las acciones de Microsoft en más de una década. Mientras tanto, los informes de ganancias de ServiceNow y SAP SE dieron a los inversionistas razones adicionales para ser cautelosos sobre las perspectivas de crecimiento de las empresas de software.