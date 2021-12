Everlyn Salgado cancela ‘posada de la 4T’ en Guerrero: ‘se aplica la austeridad republicana’

Luego de que el secretario de Turismo, Santos Ramírez Cuevas, fue evidenciado en redes sociales por pedir regalos a los empresarios para la posada que organizaba a los empleados de esa dependencia, la gobernadora Evelyn Salgado aseguró que se canceló la posada decembrina y también la petición de regalos.

En entrevista, la mandataria estatal sostuvo: “Ya platiqué con él (Santos Ramírez Cuevas), lo instruí sobre diferentes temas, aquí la indicación para todos y todas las secretarias es que se aplica la austeridad republicana”.

Explicó que de momento no se pueden hacer “grandes fiestas”, aunque sostuvo que “sí se lo merecen nuestros trabajadores, me parece que ya se canceló, y no habrá ningún tipo de posada ni regalos. No puede haber una indicación contraria”.

Insistió en que todos los funcionarios deben entender que es un gobierno de austeridad republicana, y que no habrá otra indicación del gobierno.

Cabe recordar que el pasado miércoles, en redes sociales, se hizo viral la publicación de un documento membretado y firmado por el titular de SECTUR Guerrero, Santos Ramírez, en el que hacía la petición a los empresarios para que aportaran microondas, licuadoras y otros enseres domésticos para rifarlos entre los trabajadores de esa dependencia durante la posada.

Empresarios del sector turístico que fueron consultados sobre este hecho, pero que pidieron la reserva de sus identidades, adelantaron que pedirían a la gobernadora que atienda está situación porque nunca antes un funcionario les había exigido aportaciones de este tipo, y mucho menos alguno que trabaja para “el gobierno del cambio”.