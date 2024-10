Cuando AMLO le dio huitlacoche al rey de España: Este fue el menú en su toma de protesta

Claudia Sheinbaum toma protesta como presidenta de México este 1 de octubre, recorre los pasos que hace seis años vivió Andrés Manuel López Obrador: la ceremonia de toma de posesión, el bastón de mando y no falta el banquete con los líderes mundiales.

El sexenio de AMLO tuvo un menú muy extenso, el presidente tabasqueño es un leal gustoso de la comida mexicana del sur del país, incluso en su última conferencia matutina de este 30 de septiembre tuvo un ‘fiestón’ con periodistas y funcionarios, sirvieron tamales de chipilín, tacos de cochinita, barbacoa y tlayudas (doraditas).

La primera presidenta de México ya tuvo una cena con líderes mundiales, aunque se limitó a decir que comieron pescado. Claudia Sheinbaum ha sido más recatada en cuanto a sus preferencias culinarias, en una ocasión comentó que suele comer en su oficina, aunque también se le ha visto en los tacos de canasta o en otros restaurantes modestos como La Fonda de Chalio.

AMLO El Presidente Andrés Manuel López Obrador, a su llegada a Palacio Nacional el 1 de diciembre de 2018, donde sostendría una comida con sus invitados y miles de personas le esperaban y coreaban "Es un honor estar con Obrador". (Foto: Cuartoscuro.com). (Pedro Valtierra Anza)

El rey de España: Invitado a la comida de AMLO, no a la de Sheinbaum

Su mandato también inició con un banquete en Palacio Nacional el 1 de diciembre de 2018, donde compartió la mesa con presidentes y reyes.

A su primera comida oficial asistieron los presidentes Nicolás Maduro (Venezuela), Evo Morales (Bolivia) y el rey de España, el gran ausente de la toma de protesta de Sheinbaum.

¿Y por qué la mesa de la presidenta se independizó del rey Felipe VI? El conflicto comenzó con la petición de López Obrador al monarca: ofrecer disculpas a los pueblos originarios de México por la Conquista española.

López Obrador afirmó que la decisión de no invitar a Felipe VI fue tomada por Sheinbaum: “Recuerdo que cuando me lo planteó, le dije que no lo veía yo necesario”, aseguró hace unos días.

Así que, el Gobierno de España se negó a participar en la ceremonia de transferencia de poder, ante la ‘desinvitación’ de Felipe VI.

La decisión de México de no invitar a Felipe VI a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum ha causado revuelo en ambos países.

¿Cuál fue el menú de la toma de protesta de AMLO?

Hace seis años, el banquete de toma de protesta de López Obrador se realizó en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional, donde tocó la Camerata Instrumental de México con temas como ‘Huapango de Pablo Moncayo’, ‘Mi Ciudad’, ‘Sobre las Olas’ y ‘México en la Piel’.

El menú fue preparado por la chef Gabriela Cámara, propietaria del restaurante Contramar, según explicó en ese entonces la revista Quién. La carta incluyó:

Ensalada de calabazas criollas en cama de pipián

Crema de huitlacoche

Costilla en salsa de axiote con esquites y molote de plátano.

Dulce de zapote negro con nieve de mandarina y dulce de calabaza de castilla con crema montada de vainilla y garapiñados.

Los ciudadanos siguieron en mercados, taquerías y plazas públicas, la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como Presidente Constitucional de México. FOTO: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO.COM (Juan Pablo Zamora Pérez)

Lourdes Mendoza, columnista de El Financiero, agregó que en la comida de AMLO no se sirvieron bebidas alcohólicas: “ni vino de consagrar ni sidra para brindar”.

La chef Cámara luego fue nombrada como parte del Consejo de Diplomacia Cultural, con otras personalidades como Enrique Norten, Elisa Carillo Cabrera, Silvia Giorguli Saucedo; el presidente le dio el cargo de directora del Consejo de Promoción Turística de México.

De acuerdo con The New York Times, Gabriela ha sido cercana a López Obrador y a su familia desde su niñez. Ella tiene entre sus ancestros a Carlos Pellicer Cámara y sus padres han sido académicos prominentes de izquierda desde los 70.

Andrés Manuel López Obrador tuvo un convivio con periodistas en su última mañanera. (Foto: Cuartoscuro.com). (Moisés Pablo Nava)