¿Cuánto cuesta el top Miu Miu del que Briggitte Bozzo se quejó? ‘No me duró ni dos puestas’

Pensamos que escuchábamos a Sylvia Pasquel diciendo: “¡Mis ahorrosss!”, pero no; se trata de Briggitte Bozzo exparticipante de La Casa de los Famosos México que, a través de Instagram, se quejó de la marca Miu Miu (como la del vestido de Altagracia Gómez).

En sus historias de Instagram, la influencer venezolana de 23 años compartió su molestia con la marca de diseñador Miu Miu por la calidad de sus productos y contó su desagradable experiencia.

Recientemente, Briggitte Bozzo, modelo y actriz, viajó a Estados Unidos y, durante su estancia en Miami, acudió a una de las tiendas de Miu Miu para adquirir un top, mismo que casi no usó.

Briggitte Bozzo cuenta su mala experiencia con la marca Miu Miu

“No sé si llorar, estoy enojada. Hace como una semana y media fui a Miami, a la tienda original de Miu Miu, me fui a comprar un top (…) solo me lo puse dos veces y se me acaba de romper”, comparte la joven en sus historias de Instagram, mismas que ya no están disponibles, pero que algunos usuarios de redes sociales rescataron.

Briggitte Bozzo se queja de Miu Miu por un top que se le rompió. (Foto: Captura de pantalla / Instagram)

Visiblemente molesta, la integrante del famoso ‘Team Mar’ de LCDLF criticó la relación calidad-precio de Miu Miu, marca que además de tops como los que ella se compró, venden ropa, zapatos y bolsos de lujo.

“Se supone que las tiendas caras venden calidad, no mamadas, y no puedo creer esto (…) según era cuero real y no sé qué y no sé cuánto”, agrega Bozzo en su reclamo, donde destacó el costo de la prenda.

Precio del top Miu Miu de Briggitte Bozzo

En las mismas historias de Instagram, Briggitte Bozzo, amiga de Gala Montes, compartió que dicho top le costó 2 mil dólares, lo equivalente a 37 mil 560 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio al 17 de julio de 2025. Además, se quejó de que no le ajustaba como ella quería.

“Me costó 2 mil dólares (…) ¿me puedes explicar por qué si esta cosa me costó tanto (se rompió)? ¿Qué clase de…? Uy es que o sea, literal me queda superflojito", compartió, y mostró que una de las cintas de ajuste fue lo que se rompió.

Historia de Instagram de Briggitte Bozzo. (Foto: Captura de pantalla)

Así es el top Miu Miu de Briggitte Bozzo

En sus redes sociales, Briggitte Bozzo compartió algunas fotos usando el top Miu Miu, marca italiana y filial de Prada, antes de que este se rompiera. Las instantáneas son del 26 de junio.

Cuando se quejó en sus historias, describió la prenda de vestir como una elaborada en cuero, aunque los detalles más específicos se encuentran en la página oficial de la marca.

Se trata de un top tipo bandana elaborado con tela de mezclilla blanca 100 por ciento algodón, y aplicaciones de piel, que lo hace ideal para usar con outfits veraniegos, en esos días donde el calor es más fuerte de lo normal, e incluso para vacacionar.

Además tiene detalles de contraste en ante, el logo de la marca bordado al frente en blanco y un cierre de tira con hebilla en la parte posterior, para un mejor ajuste. Está forrado en el interior.

Briggitte Bozzo compró su top Miu Miu en la tienda física de Miami, EU. (Foto: Instagram @briggi_bozzo)

Precio en tiendas del Top bandana de denim y piel, de Miu Miu

Pese a que Briggitte Bozzo aseguró que su top le costó 2 mil dólares en la tienda física de Miu Miu, en Miami, la página de Internet tiene un costo ligeramente menor, aunque más caro por adquirirlo en Estados Unidos, al igual que bolsas de diseñador.

Por ejemplo, en la página de Miu Miu España, este top bandana se vende por 1,400 euros; alrededor de 30 mil 491 pesos según el tipo de cambio a este jueves.

No obstante, al adquirirlo en el sitio de Miu Miu Estados Unidos, el precio se eleva a 1,920 dólares (36 mil pesos aproximadamente).

Precios del top Miu Miu en España vs. Estados Unidos. (Foto: Captura de pantalla miumiu.com)

“La textura única del denim blanco confiere encanto veraniego a este top bandana y resalta los detalles de ante en contraste, que subliman su diseño audaz y revelan una exquisita elaboración artesanal”, describe su sitio sobre esta prenda.