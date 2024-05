¿Para qué sirve tomar café con té verde y canela antes de hacer ejercicio? Esto explica un nutriólogo

Además del agua de coco que tiene electrolitos útiles para reponerse después del ejercicio, hay tés que podrían tener beneficios antes de entrenar por sus potenciales propiedades al ayudar a los órganos a desempeñar un óptimo funcionamiento, e incluso, mejorar procesos como la oxidación de grasa en el cuerpo.

Se ha comprobado que, por sí solas, bebidas como el té verde, el café y la canela tienen beneficios a la salud, ¿y te conviene combinarlas?, ¿es un ‘combo’ ganador para ejercitarse?

Beneficios de tomar té verde, canela y café

Además de usarse en la repostería, la canela es una de las especias que más encontramos en remedios caseros, como en mezclas con cáscara de piña, jengibre, miel y laurel, debido a que cuenta con propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y antioxidantes.

En tanto, el té verde posee un alto contenido de antioxidantes, especialmente de catequinas, compuestos que se estudian por la posibilidad de que ayude a bajar de peso.

El té verde cuenta con antioxidantes que ofrecen distintos beneficios. (Shutterstock)

Entre los beneficios del café se ha encontrado que disminuye el riesgo de contraer cáncer de endometrio e hígado, tiene vitamina B2 y magnesio, además, es una bebida baja en calorías.

Además, gracias a los polifenoles, también disminuye el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, cardiopatías, accidentes cardiovasculares y actúa como antidepresivo, de acuerdo con Harvard T. H. Chan School of Public Health.

El café con canela puede ser una mezcla beneficiosa para la salud. (Foto: Especial / El Financiero).

Efectos en el organismo: ¿Qué hacen el café con canela y té verde en el cuerpo?

Si haces ejercicio o practicas algún deporte y tienes como objetivo el control de peso, combinar café con té verde y canela sin azúcar dará como resultado un termogénico natural a bajo costo, las cuales son sustancias que ayuda a oxidar grasa.

El nutriólogo Juan Vera Alarcón explica en entrevista para El Financiero lo que puedes esperar de esta mezcla.

Rico en antioxidantes

“El té verde y el café tienen varias propiedades hasta cierto punto medicinales, por así decirlo. Una de ellas es que tiene en una gran cantidad de antioxidantes. También generan en el cuerpo una reacción de estimulación del sistema nervioso central por una liberación de iones de calcio del hueso al músculo y eso facilita que el movimiento del cuerpo se dé con más facilidad”, dice Vera Alarcón.

Los antioxidantes son compuestos saludables que ayudan contra el estrés oxidativo que causa enfermedades crónicas.

El té verde es una bebida saludable que se ha asociado con efectos para bajar de peso. (Foto: Shutterstock).

Efecto motivacional

El especialista en nutrición deportiva detalló que esta combinación genera un efecto de motivación debido al aumento en los niveles de dopamina:

“Si eso lo tomamos antes de entrenar, vamos a generar un efecto estimulante para lograr el movimiento y, por lo tanto, funciona para mejorar el rendimiento deportivo. También, a nivel mental, genera un enfoque que uno puede tener hacia una actividad, por eso en las oficinas casi siempre hay café, porque la gente se vuelve más productiva, la cafeína ayuda a eso”.

Fortalece el sistema inmune

Además del té verde, la canela y el café, Vera Alarcón sugiere añadir pimienta negra a la infusión, ya que este ingrediente aumenta el sistema inmunológico en el cuerpo y estimula la adrenalina.

La pimienta negra es un condimento muy utilizado en la comida mexicana que también aparece en remedios. (Shutterstock)

Termogénico natural

“La cafeína, el té verde y la pimienta negra lo que hacen es ayudar a movilizar también los ácidos grasos del cuerpo”, dice el experto.

Por ello, se puede utilizar como un termogénico para hacer ejercicio: “nos va a ayudar a que la energía que vamos a mover durante el ejercicio provenga también de la grasa acumulada del cuerpo, no solamente a nivel del músculo con la liberación de iones de calcio, sino a través de la liberación de ácidos grasos a la sangre”.

Ayuda al rendimiento físico

Juan Vera explicó que la canela tiene beneficios a nivel celular, tanto en el metabolismo que se da en el interior de la célula, como en los nutrientes que están afuera para que puedan entrar y salir más fácil.

Beber café antes de hacer ejercicio puede traer efectos positivos a tu entrenamiento. (Foto: Shutterstock)

“También ayudamos al rendimiento físico, porque lo que se concentra dentro de la célula, que son productos de combustión por la glucosa que se consume, pueden ser más fáciles de eliminar, y la glucosa que se necesita para alimentar la caldera de la célula, puede ingresar con más facilidad al cuerpo”.

El experto menciona que así se forma un ‘cóctel’ que ayuda a generar este estímulo para mejorar el rendimiento deportivo.

¿Quiénes no deben tomar té verde con café y canela?

Aunque esta combinación no tiene efectos secundarios, el especialista señala que hay algunas personas que no deberían combinar café con canela, té verde y pimienta negra, pues son ingredientes que pueden aumentar la presión, ya que se genera activación y estimulación del sistema nervioso.

“Hay personas que son muy sensibles a estos efectos”, dice el nutriólogo. ´Por ejemplo, no lo aconseja para:

Personas con ansiedad .

. Hipertensión.

Migraña.

Intolerantes a elementos como la cafeína o la pimienta negra.

Personas mayores con problemas de presión.

Personas que padezcan de osteoporosis .

. Personas con osteoporosis con fragilidad de los huesos: pueden sufrir de descalcificación, por lo que la cafeína puede contribuir a descalcificar aún más los huesos.

La canela es una especia que aparece en varios remedios caseros, como para controlar el azúcar en la sangre. (Fotoarte: Alan Unterberger / El Financiero).

Efectos secundarios de tomar té verde con café y canela

Juan Vera comentó que algunas personas podrían experimentar un leve dolor de cabeza y sensación de taquicardia.

Sin embargo, estos efectos no son usuales: “es una bebida que obtenemos de los elementos que la naturaleza y no los obtenemos artificialmente, no los modificamos, más probable que sea una bebida bastante tolerable en el cuerpo. Hay que hacer una prueba para saber si somos candidatos a tomarlo”.

De acuerdo con el especialista, si se consume en la noche puede generar insomnio porque la vida media de la cafeína en el cuerpo es de seis horas:

“Si lo toman muy noche, pues probablemente les genere insomnio, que no es un efecto secundario, simplemente es el efecto de la cafeína, lo estás tomando de manera inadecuada y si lo que quieres es dormir, pues tienes que considerar la hora de tomar esta bebida”.