Surfistas australianos asesinados en Ensenada: Dan 158 años de prisión a implicados en multihomicidio

La fiscal estatal María Elena Andrade alegó que los agresores querían robar los neumáticos de la camioneta de los extranjeros. AP

Un juez local condenó el viernes a 158 años y nueve meses de prisión a tres mexicanos por el asesinato en 2024 de dos hermanos australianos y su amigo estadounidense, un caso que golpeó la imagen de México al exponer los riesgos que enfrentan los extranjeros al visitar el país, que tiene al turismo como una de sus principales fuentes de ingreso.

La sentencia marcó el final de un largo proceso por los homicidios de los australianos Callum y Jake Robinson y el estadounidense Carter Redd Rhoad, que se inició tras la localización de los cuerpos en mayo de 2024 y la detención de al menos cuatro personas por su presunta vinculación con el crimen.

Un juez de control de la ciudad costera de Ensenada, estado de Baja California, decidió que Jesús Gerardo García, alias “El Kekas”, Irineo Francisco “N” y Ángel Jesús “N” recibirán cada uno 158 años y nueve meses de cárcel por los delitos de homicidio, robo con violencia y robo a vehículo con violencia.

La sentencia contra los tres imputados generó reacciones encontradas. Aunque Antonio Otañez, presidente de la asociación de surfistas de Baja California, celebró que “se ha hecho justicia” en ese caso, admitió que ese multihomicidio ocasionó una “gran reducción” de la visita de turistas, en particular de los surfistas, a esa región conocida por sus hermosas playas.

A continuación, se abordan los hechos y datos claves del caso:

¿Qué se sabe sobre el asesinato de los surfistas extranjeros en México?

Los hermanos Robinson —Callum, de 32 años, y Jake, de 31 años— decidieron junto a su amigo estadounidense Carter, de 33, viajar a finales de abril de 2024 a México para disfrutar de una de sus pasiones, el surf, en una playa de Punta San José, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Ensenada, en Baja California.

Sin saber los riesgos que corrían, los tres amigos decidieron acampar en la playa la noche del 27 de abril de 2024, donde fueron interceptados por sus agresores, quienes los asesinaron a tiros durante la madrugada y luego arrojaron sus cuerpos a un pozo de más de 15 metros de profundidad, donde fueron localizados el 3 de mayo tras varios días de búsqueda.

¿Quiénes fueron detenidos por el asesinato de los surfistas?

La Fiscalía de Baja California dio a conocer el 5 de mayo de 2024 la detención de García, alias “El Kekas”, quien fue señalado como el presunto autor material del asesinato de los tres extranjeros.

Las autoridades estatales informaron que García tenía antecedentes en Ensenada por los presuntos delitos de narcomenudeo, allanamiento de morada, violencia familiar y robo de vehículo.

Por el caso también fueron apresados Ary Gisell Silva Raya, expareja de García, y dos de sus supuestos colaboradores, Irineo Francisco “N” y Ángel Jesús “N”.

Silva Raya, a quien las autoridades le encontraron un teléfono móvil de las víctimas, aceptó ir a un juicio abreviado y en noviembre fue condenada a 20 años de cárcel por los delitos de robo calificado con violencia y robo de vehículo con violencia.

¿Por qué asesinaron a los surfistas australianos en Baja California?

La fiscal estatal María Elena Andrade alegó que los agresores querían robar los neumáticos de la camioneta de los extranjeros y que las víctimas se resistieron.

“Los agresores sacan un arma que tenían en su poder y privan de la vida al que de inicio se opuso al robo y posteriormente se les echan encima a los otros dos”, añadió.

Uno de los testimonios que utilizó la Fiscalía como evidencia fue el que proporcionó en el juicio Silva Raya, quien declaró ante el juez que su expareja le confesó que llegó con una pistola 9 milímetros a la tienda de campaña donde estaban los extranjeros, quienes al verlo comenzaron a lanzarle sus pertenencias para evitar que los agrediera. También relató que uno de los extranjeros suplicó por su vida.