Dan 20 años de prisión a Gabriel ‘N’ por abuso sexual contra su hija Dafne Zapata; adelanta que apelará

Caso Dafne Zapata: Gabriel 'N' recibe 20 años de prisión y anuncia apelación. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

EL MANTE, Tam.- Gabriel ‘N’ anunció que apelará la sentencia de 20 años de prisión impuesta por el delito de abuso sexual agravado contra su hija, Dafne Zapata Quintos, al considerar que hubo irregularidades en la valoración de las pruebas durante el proceso judicial.

Tras darse a conocer el fallo condenatorio, afirmó que recurrirá a un tribunal superior para intentar revertir la resolución y defender la inocencia de su hija.

“Es una sentencia mínima, pero no estamos peleando eso, estamos peleando la inocencia plena, la sentencia absolutoria”, declaró, al señalar que expondrá ante una instancia superior lo que considera inconsistencias en el procedimiento.

Acusa falta de pruebas para acreditar responsabilidad penal

Gabriel ‘N’ sostuvo que, desde su perspectiva, el material probatorio presentado durante el juicio no fue suficiente para acreditar su responsabilidad penal en este caso.

“No puede haber un fallo de culpabilidad con todo el caudal probatorio que no se presentó”, expresó.

Gabriel ‘N’ cuestionó que la resolución pudiera estar influida por factores externos al proceso judicial y dijo esperar que un tribunal superior revise el caso con independencia.

“Que no se deje guiar por cuestiones de corrientes de medios o alguna situación”, manifestó.

Aunque calificó la condena como una sentencia mínima, insistió en que su objetivo es conseguir que se revise el fondo del asunto y se revoque la resolución.

Además, adelantó que interpondrá los recursos legales correspondientes para señalar las presuntas irregularidades que, asegura, se presentaron durante el juicio.

“Vamos a trabajar sobre el fondo del asunto, vamos a apelar y allí dará cuenta un tribunal superior de todas estas irregularidades y evidentemente interpondremos la queja contra este juez”.

Gabriel ‘N’ agregó que continuará apoyando la defensa legal de su hija en las acciones que todavía están por emprender en Ciudad Madero, donde se sigue el caso de feminicidio.