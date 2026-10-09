Nuevo León tendrá un sábado 10 de octubre con temperaturas que rozarán los 30°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un clima estable para la zona metropolitana de Nuevo León este sábado 10 de octubre.

Las condiciones generales serán de cielo despejado. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 16°C y las máximas podrían alcanzar los 30°C.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en las ciudades de Nuevo León?

En Monterrey, las temperaturas estarán entre una mínima de 16.3°C y una máxima de 26.3°C. En San Pedro Garza García, se esperan valores similares, con una mínima de 15.7°C y una máxima de 25.0°C, lo que las convierte en las ciudades más frescas de la zona.

Guadalupe experimentará un ascenso en el termómetro, con una mínima de 17.3°C y una máxima de 27.7°C. Apodaca será la ciudad más cálida de la zona, con temperaturas que irán de los 18.3°C en la mañana hasta los 29.7°C durante el día.

¿Habrá lluvias o viento fuerte en la zona metropolitana?

Para este sábado, la probabilidad de lluvia es muy baja en toda la región. Monterrey, San Pedro y Guadalupe tendrán cielos despejados. Apodaca, por su parte, disfrutará de un día completamente despejado, lo que indica condiciones secas y estables.

El viento será moderado en la mayoría de los municipios. En Monterrey y San Pedro Garza García, la velocidad del viento será de 9 km/h. Guadalupe registrará 10 km/h, mientras que Apodaca tendrá ráfagas un poco más fuertes, alcanzando los 14 km/h.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Nuevo León?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 10 de octubre: Máxima de 26°C, mínima de 16°C, poco nuboso, viento de 11 km/h.

Domingo 11 de octubre: Máxima de 25°C, mínima de 16°C, cielo nublado, viento de 10 km/h.

Lunes 12 de octubre: Máxima de 28°C, mínima de 17°C, poco nuboso, viento de 7 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana indica un clima similar. El domingo se espera un cielo más nublado, pero sin probabilidad de lluvias significativas.

El lunes, las temperaturas máximas subirán ligeramente, ofreciendo un ambiente templado y agradable en la región.

¿Cómo prepararse para el clima templado en Nuevo León?

Ante estas condiciones de clima templado y soleado, se recomienda hidratarse bien, especialmente si se planean actividades al aire libre.

Usar ropa ligera y protector solar es aconsejable para evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día.

Los ciudadanos pueden aprovechar este fin de semana para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar al tanto de los avisos del SMN si las condiciones atmosféricas cambian. Se sugiere llevar una chamarra ligera para las mañanas y noches frescas.

¿Existen alertas de clima extremo en otras zonas de México?

El SMN mantiene vigilancia sobre el huracán Isaias en el Golfo de México, que ocasionará lluvias muy fuertes en el oriente y la Península de Yucatán. También, la tormenta tropical Simon, frente al Pacífico Sur mexicano, traerá lluvias torrenciales a Guerrero y Michoacán.

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