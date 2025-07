Exhuman restos de Dulce Alejandra, desaparecida en 2020; podrían ser de más víctimas, admite la Fiscalía

La Fiscalía General de Guanajuato exhumó el cuerpo de Dulce Alejandra Marmolejo López, una joven que desapareció hace cinco años y cuyos restos fueron encontrados y sepultados en 2020.

La justificación de la Fiscalía fue que necesitan confirmar si se trata de ella, pese a que fue entregada por la propia autoridad.

Pero además, las autoridades sospechan que podría haber restos de otras personas desaparecidas sepultadas con ella.

Exhuman a Dulce Alejandra y reviven el dolor a la familia

Dulce Alejandra Marmolejo López desapareció el 16 de julio del 2020 en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Fue encontrada sin vida cuatro días después y sus restos se entregaron a su familia hasta el 29 de agosto de 2020 por parte de la Fiscalía General del Estado.

En días pasados, un empleado de la Fiscalía Regional de Celaya se comunicó con la señora Teresa Marmolejo, madre de Dulce Alejandra, para avisarle que el cuerpo de su hija sería exhumado.

La exhumación obedecía a la posibilidad de que existieran restos de otras personas desaparecidas sin identificar mezclados entre los que le fueron entregados de su hija, hace cinco años.

El proceso de exhumación del cuerpo de Dulce Alejandra se realizó el martes 15 de julio a las 10:00 horas en el panteón municipal de Irapuato.

El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas ‘Hasta Encontrarte’ confirmó la exhumación y le exigió a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato una restitución digna, protocolos claros y acceso a la justicia.

“La Fiscalía General de Justicia de Guanajuato llamó a una de las integrantes de nuestro colectivo para informarle que debían exhumar los restos de su hija cinco años después de su entrega por irregularidades, porque en los restos humanos que le entregaron pueden estar los restos de otras personas desaparecidas sin identificar, y en algunos meses le regresaran los restos de su hija para hacer la sepultura nuevamente”.

“Hoy, a 5 años exactos de su desaparición, la falta de protocolos y la negligencia en el actuar de la Fiscalía General del estado de Guanajuato nos demuestran una vez más que no es posible confiar en una institución que falla una y otra vez”.

“Las dudas que surgen son múltiples: ¿cómo fue que hicieron el proceso de identificación del cuerpo?, ¿tienen la mínima idea de lo que entrega y restitución digna significa?, ¿quiénes son las otras personas que pudieron estar enterradas todo este tiempo junto con Dulce?, ¿cómo asegurar que esto no ha pasado a otras familias, que no hay otras equivocaciones en restituciones y entregas?, ¿cómo garantizar que esto no volverá a pasar?”.

El colectivo exigió a la Fiscalía que se implementen mecanismos que garanticen una entrega digna a las familias, así como una restitución y memoria digna, así como garantizarles que no se va a repetir un proceso similar.

También pidieron un acompañamiento real y cercano con la Comisión de Atención a Víctimas, ya que en la exhumación de Dulce Alejandra, su madre “no tuvo el acompañamiento debido por parte de su asesor, así como peritos independientes que acompañen el caso, pues la confianza en la Fiscalía es inexistente”.

Se estima que en tres meses regresarán el cuerpo de Dulce Alejandra a su familia, tras realizarle pruebas periciales.

La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), informó que apoyarán con un peritaje independiente para tener mayor certeza y una doble confirmación del resultado pericial.

El colectivo cuestionó cómo la Fiscalía de Guanajuato puede cometer esta clase de errores, si presume contar con los laboratorios de medicina forense más avanzados del país.

La exhumación fue otro episodio doloroso para la señora Teresa Marmolejo, que tuvo que desenterrar los restos de su hija por una negligencia institucional.

En un texto difundido en redes sociales, la señora Teresa Marmolejo hizo una declaración sobre el caso de su hija, en el que deseó que otras madres de familia no pasaran por lo mismo que ella.

“Le lloré a mi hija el día de su desaparición. Le lloré cuando me llamaron para decirme que la tenían en Semefo. Le lloré el día que por fin me la entregaron y la dejé en el panteón en agosto de 2020. Cada cumpleaños, cada día de las madres, cada día de muertos iba a verla, le llevaba comida y a sus hijos los lleve a esa tumba a llorar la muerte de su madre. Ayer la Fiscalía sacó ese cuerpo porque me dicen que por un error tal vez al cuerpo sin vida al que le lloré 5 años no es el de mi hija”.

La madre de Dulce Alejandra recalcó que “es mucho” lo que se sufre cuando desaparecen a sus hijas “como para que sigan sufriendo cuando les hacen la exhumación”.

“Les pido a todas las madres buscadoras que le pidan a la Fiscalía que los dejen ver e identificar bien lo que nos van a entregar y confirmar cuando vaya la funeraria que los dejen ver que sean ellos”, señaló la madre de Dulce Alejandra.

Ante la pifia de la Fiscalía de Guanajuato, Amnistía Internacional señaló que en este caso existe negligencia institucional y revictimización, lo que pone en duda la dignidad de las entregas, la certeza forense y el derecho a la verdad.

A través de su cuenta oficial de X, Amnistía Internacional México se sumó al dolor e indignación de la familia de Dulce Alejandra Marmolejo López

“A cinco años de su desaparición forzada, la Fiscalía de Guanajuato informó que exhumará sus restos por posibles irregularidades: podrían haber entregado restos mezclados con los de otras personas desaparecidas.

Calificó los actos de la Fiscalía de Guanajuato como un acto de “negligencia institucional y revictimización”, misma que pone en duda el derecho a la verdad de las víctimas de desaparición.

Por ello, pusieron como exigencias estos puntos: