De Guerrero para el mundo: Harumi Sánchez conquista el oro en el Mundial de Karate Do en Suecia

La niña guerrerense Harumi Sánchez Manríquez logró este sábado medalla de oro para México en el campeonato mundial de Karate Do, que se lleva a cabo en la ciudad de Malmo, Suecia.

La pequeña, a sus 12 años de edad representa a México en esa competencia, en la que participan las mejores artemarcialistas del mundo.

En entrevista telefónica, la campeona mundial contó que su primera pelea fue contra Inglaterra, una potencia deportiva, “sin embargo, eso no me intimidó, porque vengo con la representación de todo México y eso me alienta”.

Dijo que tuvo que sortear muchos retos para poder realizar el viaje, primero más de 15 horas de vuelo de la Ciudad de México a Múnich, Alemania, de ahí a Copenhague y, finalmente el trayecto en tren hacia Malmö, Suecia, sede de la justa deportiva.

Al llegar a Suecia, el representativo mexicano se reunió con el presidente de la Federación Nacional y Presidente de la Federación Panamericana de Karate Do, Rolando Sias, “quien se mostró contento de nuestra llegada al país del evento y nos motivó a dar lo mejor de nosotros para que México pueda escalar al primer lugar del cuadro medallero en las diferentes categorías”.

La primer competencia fue en la modalidad de Kata, en la que se midió y superó a las representantes de países como Rumania, Inglaterra, Italia, Suecia, Rusia y Bulgaria, “su dedicación y disciplina, es lo que le permitió alcanzar este gran logro que sin duda enorgullece a nuestro país”, dijo su entrenador Oscar Sánchez.

Agregó que la actuación de Harumi Sánchez “es un ejemplo de perseverancia y determinación. Su capacidad para superar obstáculos y alcanzar la excelencia es un mensaje inspirador para todos los mexicanos. Con este logro, Harumi no solo se ha ganado el reconocimiento internacional, sino que también ha demostrado que la pasión y el esfuerzo pueden llevar a cualquier persona a alcanzar sus metas”.