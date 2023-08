Desaparición de personas en México: Estela, María y Karen son buscadas en Guanajuato

Estela Estephanya González García, de 23 años, María Guadalupe Calderón Fonseca, de 26 años, y Ana Karen Estrada Rivera, de 15 años, son parte de la larga lista de mujeres desaparecidas en Guanajuato.

El 15 de octubre de 2022, Estela Estephanya desapareció en Juventino Rosas. Ese día, en compañía de una amiga, asistió a un bar ubicado en el Jardín Principal de dicho municipio.

Al dejar el lugar y dirigirse al domicilio de su compañera, fue interceptada por individuos armados antes de ingresar a la vivienda.

La joven se dedicaba a la aplicación de uñas y durante los fines de semana estudiaba en Querétaro para obtener su título como azafata, logro que tenía previsto alcanzar este mismo año.

Originaria del municipio de Celaya, acudió a Juventino Rosas únicamente para visitar a su amiga. En la última ocasión en que fue vista, llevaba una blusa negra y una falda de color guinda.

No presenta características distintivas, posee cabello liso y oscuro, ojos de tamaño medio en tono café, tiene una estatura de 1.60 metros y al momento de su desaparición pesaba 58 kilogramos.

Familiares de Estela Estephany piden a sus secuestradores que “se la regresen”. Su familia la busca sin descanso y hacen un llamado a la comunidad para que contribuya con cualquier información que facilite su ubicación.

Este viernes, colocaron lonas de búsqueda en Celaya. Instalaron una en la fachada de la Presidencia Municipal y otras dos en el puente peatonal del Bulevar Adolfo López Mateos, enfrente del Mercado Hidalgo, con la imagen y los datos básicos de la joven.

”Yo pido y ruego mucho a Dios que me la regresen. Yo siento que mi hija está viva, alguien la tiene, alguien se apoderó de ella. Pido mucho a Dios, a la Virgen de Guadalupe, que me la cuide y me la regrese. Yo ruego a ellos, infinitamente con mi corazón les pido que, si la tienen que me la regresen, ellos deben de tener una mamá, hermanos, que se apiaden de mi hija, por favor les pido que me la regresen”, expresó la señora Estela, madre de la joven Estela Estephany.

Desaparición de Ana Karen Estrada Rivera

Otra celayense desaparecida es Ana Karen Estrada Rivera, por lo que las autoridades activaron la Alerta Amber para localizarla.

La adolescente desapareció el pasado 23 de agosto de 2023, por lo que su familia ha solicitado apoyo para dar con ella.

Según la ficha de búsqueda de Ana Karen, esta tiene cabello negro y ondulado, ojos redondos y color café oscuro. Además, mide 1.50 y pesa aproximadamente 70 kilos.

De acuerdo con esta información, el día de su desaparición la menor llevaba una sudadera guinda, pantalón negro y tenis blancos.

La Fiscalía de Guanajuato señala que debido a la minoría de edad de Ana Karen, se teme que pudiera ser víctima de algún delito.

Desaparición de María Guadalupe Calderón

Asimismo, la Fiscalía de Guanajuato activó el Protocolo Alba para localizar a María Guadalupe Calderón Fonseca, que desapareció desde el 18 de agosto de 2023 en el municipio de Salamanca.

A través de la cédula de identificación 909/2023 se difundió en redes sociales, la fotografía de la joven de 26 años, quien al salir de casa vestía una blusa, pantalón de mezclilla y tenis de color negros.

Como seña particular, María Guadalupe tiene un tatuaje en la mano y otro en el lado derecho del pecho. La joven tiene cabello lacio, largo y castaño oscuro; ojos ovalados en café oscuro.

En caso de localizar o contar con alguna información sobre el paradero de la salmantina, las personas se pueden comunicar al 800- 368- 6242 o al sistema de emergencias 911, pide la Fiscalía General del Estado.