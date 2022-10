Masacre en San Miguel Totolapan: Evelyn Salgado anuncia bases militares para mantener seguridad

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, anunció que se realizan operativos especiales y se instalarán bases de operaciones mixtas en municipios de la Tierra Caliente, para garantizar la seguridad de los habitantes de esa región, donde este miércoles fueron asesinadas 20 personas, entre ellos, el presidente municipal de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza.

La mandataria estatal, en una transmisión en sus redes sociales expresó que lo sucedido en San Miguel Totolapan es un hecho que “como gobierno condenamos y advertimos que no quedará impune, por ello hemos implementado operativos especiales en coordinación con la Secretaría de Marina, con Sedena, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado para garantizar la seguridad de la población en ese municipio y en todo el territorio de la región de Tierra Caliente y zonas colindantes con Michoacán y Estado de México”.

Agregó que lo sucedido “es un claro reflejo de la descomposición social heredada, por lo cual nuestras acciones están enfocadas en erradicar y atender desde la raíz las causas que generan la violencia”.

Recordó que desde que se registraron los hechos violentos en San Miguel Totolapan: “he mantenido comunicación con la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez Vázquez, para fortalecer las acciones de seguridad en la zona mencionada, así como con los familiares de las víctimas y las autoridades regionales de la zona... De manera especial, hemos solicitado a la Fiscalía General se agilicen las investigaciones y se esclarezcan los hechos para aplicar todo el peso de la ley a los responsables de este artero crimen, que enluta a las familias guerrerenses”.

La mandataria estatal, reiteró su solidaridad con familiares y amigos del alcalde Conrado Mendoza Almeda, y de las demás personas que perdieron la vida en esos “cobardes ataques”, y agregó: “sepan que no están solas y no están solos, y además no habrá impunidad”, insistió.

Evelyn Salgado aseguró al pueblo guerrerense en general que “la sociedad con su denuncia nos brinda un apoyo valioso ante estos hechos delictivos”, y pidió: “no permitamos la obstrucción, agresión y retención de los elementos de las fuerzas armadas, Marina, Policías Estatales y demás autoridades que acuden a los llamados ciudadanos, las y los guardianes del orden son el pueblo uniformado, y su labor implica arriesgar la propia vida y es una tarea invaluable que merece todo nuestro respeto”.

También solicitó la participación de la sociedad y su colaboración para la instalación de las Bases de Operaciones Mixtas en esa zona, “mantenemos una estrecha coordinación entre todas las autoridades para garantizar la seguridad”.

En su participación en esa transmisión, Evelio Méndez Gómez, secretario de Seguridad Pública en el estado, informó que desde que se tuvo el reporte del multi-homicidio se coordinaron con autoridades federales y la Fiscalía General del Estado para realizar tareas para restablecer el orden y la seguridad de los habitantes del municipio, con el apoyo de un helicóptero, para vigilancia por aire y traslado de heridos.

Además, dijo que se trasladaron a esa zona calentana 10 grupos de policías estatales, más 48 elementos de la Secretaría de Marina, de tal manera que hay resguardo policiaco en los municipios de San Miguel Totolapan, Tlapehuala y Ajuchitlán del Progreso, para prevenir la comisión de delitos, y se estableció una base de operación mixtla en esa zona.

En total en la Región de Tierra Caliente se encuentran desplegados 37 elementos en 7 Unidades, de la Secretaria de Marina, y 48 elementos en 6 unidades, “y a los familiares de las víctimas se les apoya con seguridad para traslados funerarios”.

Al respecto, la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, informó que esa instancia “de forma inmediata llevó a cabo los protocolos correspondientes para el proceso de investigación, y que nos permita contar con datos de prueba para el esclarecimiento de los hechos (el asesinato del alcalde de San Miguel Totolapan y 19 personas más) y llevar ante las instancias judiciales a los autores de este cobarde ataque”.