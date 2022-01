Diputada Salma Luévano exige justicia a Fiscalía de Tabasco por transfeminicidio de Dayana

TABASCO.- La diputada federal Salma Luévano Luna acudió a la Fiscalía General del Estado de Tabasco para exigir justicia por Dayana Karrington, una mujer trans asesinada a golpes el pasado 5 de enero en el municipio de Cárdenas.

Tras sostener una reunión con el fiscal Nicolás Bautista Ovando, en la que participaron activistas de la comunidad LGBT, acordaron comenzar la conformación de una agenda para cuantificar y tipificar correctamente los crímenes de odio hacia la comunidad.

“No permitiré ni una más, en ningún rincón, me da miedo abrir a veces las plataformas para no enterarme de estas noticias, no quiero ser la siguiente y por eso mi lucha en decir ya basta”, sostuvo.

Destacó que lo que le pasó a Dayana es un reflejo de los peligros que aún enfrentan las personas trans y quienes tienen una orientación sexual distinta a la hetero, por lo que es necesario darles voz.

El cuerpo de Dayana fue hallado en un predio abandonado, pero aunque los vecinos escucharon gritos de auxilio en la madrugada, nadie la auxilió. Su rostro fue desfigurado por los golpes que recibió.

“Vine a reunirme con el fiscal, quien es un hombre muy sensible con el que trabajaremos de la mano en estos temas y se acaba de comprometer en darme respuesta próximamente en este transfeminicidio que no debe quedar impune”, aseveró la legisladora.

La primer legisladora por la cuota arcoíris expuso que su gran compromiso es luchar por los derechos de sus hermanas trans y en general por aquellos que aún viven violencia y discriminación.

En ese sentido, lamentó la actitud que asume contra la comunidad el diputado Gabriel Quadri porque los discursos de odio son la antesala de estos crímenes.

Luevano Luna comentó que continuarán las reuniones con el titular de la FGE en próximas fechas y seguramente se podrá avanzar en la demanda de los colectivos de que se tipifiquen los crímenes de odio y transfeminicidios.