‘Encontronazo’ en el Congreso de Morelos entre diputados opositores a la 4T y obradoristas

MORELOS.- Desde el fin de semana pasado comenzó a elevarse de tono la disputa entre diputados que pertenecen a la 4T y los opositores al gobierno, a tal grado que llegaron a los empujones y a bloquearse el paso en las puertas del Congreso local.

Ello después de que un grupo de 11 diputados planteó en días pasados la desaparición de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del estado de Morelos. Con esta iniciatiava, se presume que tendrían el control de los recursos destinados a los municipios, pero también la usarían como agencia de colocaciones.

“Los diputados del PAN, Nueva Alianza, PRI y Movimiento Ciudadano quieren coaccionarnos, porque quieren seguir en la corrupción y apoderándose de los recursos, pero como no estamos de acuerdo, están actuando de manera ilegal”, señaló la diputada de Morena y presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Paola Cruz Torres.

Lo anterior, después de que los 11 diputados de oposición sesionaron este fin de semana de forma exprés, sin emitir convocatoria con tiempo e intentaron destituir a la presidenta a Paola Cruz, así como modificar otras comisiones.

Sin embargo, los diputados de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, PRI y Nueva Alianza únicamente juntaron 11 votos, no 14 como lo indica la ley, lo que convertiría en ilegal sus acciones del fin de semana.

Y es que las bancadas de Morena, PES, Redes Sociales Progresistas y PT se negaron a la desaparición de la ESAF pues implicaría, dijeron, que se fiscalice las gestiones de cuatro exalcaldes del PAN, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y PRI, que ahora son diputados y, los cuales, han sido señalados por vínculos con ‘La Patrona’, líder de los Guerreros Unidos en la entidad.

Ante ello, el diputado del PAN y presidente de la Mesa Directiva, Francisco Erick Sánchez Zavala, declaró este lunes que él está dispuesto a ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) para que se aclare si tiene o no relación con la delincuencia organizada.

Dicha posición también fue replicada por la diputada de Movimiento Ciudadano y exalcaldesa de Tetecala, Luz Dary Quevedo, a quien se le ha evidenciado un vínculo de amistad con Rosario ‘N’ alias ‘La Jefa’, cabecilla de Los Guerreros Unidos, detenida por la Secretaría de Marina en Oaxtepec, en noviembre pasado.

No obstante, los legisladores de oposición aseguraron que esta división se debe a que ellos, han planeado “un presupuesto 2022 para el pueblo”, pues dicen se estarían dotando de más recursos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, seguridad, salud y un aumento del 5 por ciento de las participaciones federales, expresó el diputado de Nueva Alianza, Agustín Alonso.

“Las diputadas y diputados que nos llaman la mafia del poder, por proponer no dinero para nosotros, lo que antes sí se hacía, vamos a aprobar un presupuesto para el pueblo, no para el gobernador (…) Pudiéramos hacer muchas cosas, pero quiero ser congruente y no chismoso”, insistió el aliancista.

Ante ello, la diputada del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz señaló que a dos días de que se cumpla el plazo para aprobar el presupuesto 2022, no conocen el dictamen que elaboró la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado y que encabeza el expresidente municipal de Yautepec, Agustín Alonso y tampoco han sesionado, por lo que desconocen qué rubros van afectar y cómo le harán para obtenerlos.

Las diputadas de Morena, PT y PES denunciaron que el presidente de la mesa directiva, Francisco Sánchez, dejó de pagar sueldos y corrió personal que adjunto a los legisladores de dichas corrientes políticas “en venganza” por no aprobar la creación de una nueva Auditoría local y luego de que el gobernador Cuauhtémoc Blanco pidiera que la fiscalía lo investigue por las fosas clandestinas en Yecapixtla.

A lo que el legislador albiazul, reiteró que está abierto a la investigación y, llamó a sus colegas a la unidad.

Por otra parte, esta mañana, amanecieron cerradas las oficinas de la Junta Política y de Gobierno, después de que los diputados de Morena denunciaron las irregularidades cometidas por la oposición ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, por las ilegalidades que se presumen cometieron los diputados opositores y al no contar con los 14 votos que marca la ley para destituir cargos.

Lamenta gobernador falta de acuerdos

Por su lado, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco lamentó el rompimiento cuando hasta hace dos meses, todo iba cordial en el Congreso del Estado, y ahora los diputados de oposición que se niegan a aprobar el proyecto de presupuesto 2022 que envía su gobierno, lo que finalmente, dijo, afectará a los morelenses pero especialmente a los grupos vulnerables.

“Hago un llamado a los legisladores a que aparten sus interés personales y realmente trabajen por la gente. Hay que tener cuidado porque si ya hay un bloque de guerra en el Congreso, pues qué lástima, porque al final de cuentas la ciudadanía será la más afectada”, expresó.

A este pronunciamiento se sumó la secretaria de Hacienda local, Mónica Boggio, pues dijo que esta situación en el Congreso de Morelos pone en riesgo la aprobación del paquete económico 2022 y ocasionaría una afectación directa al estado.