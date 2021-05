Denuncia candidata de Villa de Reyes, SLP, ataque armado

San Luis Potosí, SLP.- La candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la alcaldía de Villa de Reyes, Yolanda Alviso Rocha, interpuso una denuncia por el ataque armado que desconocidos propiciaron al exterior de su casa. La noche de ayer se detonaron múltiples disparos contra su hogar.

La Fiscalía General del Estado informó que ya se le proporcionaron medidas de protección a la contendiente. Esto ocurrió a días de que el candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, del mismo partido, denunció en sus redes sociales que su esposa habría sufrido un atentado.

Las cámaras de seguridad de la casa de Alviso Rocha captaron el momento en el que una camioneta color blanco doble cabina se apostó al exterior. Un encapuchado situado en la caja del vehículo fue quien portaba el arma con el que presuntamente se perpetuo el ataque.

A través de sus redes sociales, Alviso Rocha calificó el acto como un hecho cobarde y exigió a las autoridades den con los responsables que pusieron en peligro su vida y la de su familia, quienes afortunadamente, resultaron ilesos.

“Intentaron acabar con mi vida, afortunadamente fue un hecho fallido. Hoy puedo levantar la mano como símbolo de victoria ya que este acto me permite seguir con mi lucha, y acabar con estas injusticias”.

Afirmó que no se dejará intimidar, “ni las llamadas, mi las amenazas verbales podrán detenerme. No necesito valerme de artimañas para hacer valer mi convicción, mi estrategia no es otra mas que hacer valer mi compromiso”.