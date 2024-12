Otra vez Rafael Inclán: ‘Silvia Pinal no era bonita, pero sí muy atractiva’, dijo en funeral

Silvia Pinal murió el 28 de noviembre después de presentar diversos problemas de salud. Su funeral se hizo un día después en la CDMX, y a este acudieron famosos como Rafel Inclán, quien hizo un comentario desafortunado… otra vez.

Hace algunos meses, Rafael Inclán habló sobre Claudia Sheinbaum y su rol como presidenta de México, pero se catalogó como un comentario despectivo y desafortunado. Y recientemente hizo lo mismo con la ‘Última Diva del Cine de Oro Mexicano’.

¿Qué dijo Rafael Inclán de Silvia Pinal?

Durante el funeral de Silvia Pinal acudieron diversas personalidades que, además de ser amistades cercanas de la actriz, también fueron buenos compañeros de trabajo, entre ellos Inclán.

A su llegada, varios medios de comunicación presentes abordaron al actor de Rebelde (2004), quien inició refiriéndose al aspecto físico de Silvia Pinal, que tuvo 4 hijos.

Rafael Inclán acudió al funeral de Silvia Pinal. (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

“De las últimas imágenes que vi de la señora (Pinal) estaba ya muy reducida físicamente, por lógica (…) siete décadas de trayectoria, toda su vida desde jovencita, desde que salió de Bellas Artes”, comenzó Rafael Inclán.

Para agregar a aquel comentario, también se refirió a su atractivo, que para él no radiaba en lo físico, sino en su capacidad como histrionisa de interpretar diversos géneros.

“Manejó todos los géneros, y si no inventó otros (como) el de presentadora, pero como actriz, como compañera, una mujer no bonita, pero muy atractiva. Todas sus películas todavía en blanco y negro estaba impresionante”, señaló el actor de 83 años.

Su forma de referirse a la mamá de Sylvia Pasquel provocó críticas a Rafael Inclán, pues consideran como otro comentario desafortunado que hablara así del físico de la actriz con la que compartió escenario en una ocasión.

¿En qué telenovela actuó Rafael Inclán con Silvia Pinal?

En las siete décadas de trayectoria de Silvia Pinal, solo coincidió con Rafael Inclán en una ocasión y fue hace algunos años en la telenovela Mi marido tiene familia de 2017, producida por Juan Osorio.

Pinal hizo el papel de madre de Inclán, algo de lo que también habló el actor en el funeral de la presentadora de Mujer, casos de la vida real.

“Hacía el papel de mi mamá (…) me acerqué en la junta y le dije: ‘Me voy a pintar el pelo para verme, no mucho, pero algo más jovencito’, dijo: ‘No, está tu pelo muy bonito, no te preocupes, no lo van a creer’”.

En el breve encuentro que tuvo con los medios de comunicación, Rafa Inclán dijo que el homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes era algo que tenía merecido gracias a su amplia carrera como actriz.