Britney Spears se divorcia el día de su cumpleaños y anuncia más cambios: ‘Me mudo a México'

La cantante estadounidense Britney Spears se divorció oficialmente y vive diversos cambios en su vida, incluso anunció este lunes: "me he mudado a México“.

La diva del pop Britney Spears oficializó este 2 de diciembre (su cumpleaños 43), su separación legal del modelo Sam Asghari, según el medio E!News.

“El divorcio fue amistoso y no se impugnó el acuerdo prenupcial”, confirmó una fuente cercana a la expareja a la revista PEOPLE. “Britney sigue haciendo gala de su libertad y sigue adelante”.

Sam Asghari confirmó que se separa de Britney Spears luego de 6 años juntos. (Foto: Instagram @samasghari)

El mismo día, ella publicó un mensaje en Instagram en el cual comentó que estaba harta del acoso mediático:

“Realmente me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason (Viernes 13). Ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo... la forma en que me han retratado. Sé que no soy perfecta de ninguna manera, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me he mudado a México″.

TMZ publicó fotografías de Britney Spears, a quien se le observa aterrizar en Cabo San Lucas (Baja California) este lunes.

Según dicho medio, la cantante está en un viaje de cumpleaños en solitario, más no es una mudanza definitiva: “Nuestras fuentes dicen que Brit no se está mudando, ella solo está diciendo cosas ‘extravagantes’ en línea".

Britney Spears y Sam Asghari tuvieron un divorcio amistoso. (Foto: Instagram @samasghari)

¿Qué pasó con el divorcio de Britney Spears?

El actor y modelo, de 30 años, solicitó el divorcio de la cantante de ‘Gimme More’ en agosto de 2023, poco más de un año después de su boda con Britney Spears, en junio de 2022.

Según los documentos legales obtenidos por el medio estadounidense E!News, el divorcio de Asghari y Spears comenzó su tramitación el pasado mes de mayo en un juzgado de Los Ángeles, aunque la resolución definitiva no llegó hasta ayer, cuando oficialmente ambos volvieron a estar solteros.

Britney Spears y Sam Asghari se casaron en su mansión de Thousand Oaks, California (Foto: Instagram @donatella_versace)

En los documentos de divorcio de la expareja se confirma que es una separación “no impugnada”, lo que significa que tanto la cantante como el actor (cuyo nombre real es Hesam Asghari) “firmaron un acuerdo sobre su propiedad y sus derechos matrimoniales o de pareja de hecho, incluida la manutención, cuyo original se ha presentado ante el tribunal”, agrega E!News.

Britney Spears tiene dos hijos: Sean, de 19 años, y Jayden, de 18, con su exmarido Kevin Federline.

Britney Spears anunció que se casó consigo misma.

La diva del pop estadounidense compartió el pasado mes de octubre una fotografía en su perfil de Instagram vestida de novia y en la que afirmaba que se había casado con ella misma.

La cantante decía en la red social que, si bien algunas personas podrían pensar que es vergonzoso, ella está convencida de que es “lo más brillante que ha hecho” en la vida.