¿Qué pasó con ‘El Mimoso’, exvocalista de banda El Recodo? Esto sabemos de su detención

2024 no fue precisamente el año de Luis Antonio López ‘El Mimoso’, detenido en Monterrey tras casi un año de enfrentar señalamientos de violencia familiar en contra de su esposa, María Elena Delfín Valdez.

Aunque ‘El Mimoso’ niega su detención e incluso publicó un video aclarando el tema, fuentes consultadas señalan que la captura sí se efectuó en Monterrey, Nuevo León, luego de que el cantante se negara a comparecer ante el Juez que lleva el caso.

Acusan a ‘El Mimoso’ de violencia doméstica: ¿Cómo fue la detención del cantante?

De acuerdo con la información que se tiene al momento, la detención sí se realizó, pero solo fue por algunas horas, pues se comprometió a dar cumplimiento a los citatorios judiciales.

Horas después, el intérprete de ‘Yo sé que te acordarás' fue liberado, aunque debe acatar ciertas medidas preventivas que impuso el Juez.

Una de ellas es comparecer de manera virtual a la próxima audiencia, aunque también se habla de que tiene prohibido salir de Nuevo León como medida cautelar, por lo que estarían en peligro algunos compromisos laborales fuera del estado.

"El Mimoso" fue detenido por algunas horas en Monterrey. (Foto: Cuartoscuro)

‘El Mimoso’ niega detención por violencia doméstica

La noticia sobre la detención de ‘El Mimoso’ se viralizó, por lo que el cantante subió un video a redes sociales en el que asegura, nunca se enfrentó a las autoridades o estuvo detenido, como se asegura en diversos reportes.

“Me andan levantando falsos rumores de que me detuvieron (…) Me están difamando”, dice en el video en el que también considera que las ‘difamaciones’ de las que ha sido parte son gracias a quienes ‘envidian’ su éxito musical.

Por lo tanto, él también tomará medidas legales, pues asegura que todo lo que se habla de él relacionado con acusaciones de violencia familiar, es falso.

“No es agradable para mí que me tachen de cosas que no he hecho: de abusador, de golpeador, jamás en la vida (…) están haciendo muchas injusticias conmigo (…) me están levantando puros falsos, calumnias y difamaciones", agregó.

¿Por qué acusan a ‘El Mimoso de violencia doméstica?

La polémica de ‘El Mimoso’ inició en enero, cuando su esposa María Elena Delfín Valdez, denunció que desde hace meses sufría de violencia física y emocional, y aunque ya existían antecedentes penales del caso, las autoridades hicieron caso omiso.

“Temo por mi vida y las autoridades de Nuevo León no hacen nada”, explicó la mujer con la que el cantante anunció su matrimonio en 2020. “Recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey, existen 2 carpetas de investigación, las cuales han hecho caso omiso, no sé si es porque sea figura pública”, agregó.

Las carpetas citadas tienen fecha del 4 de agosto de 2023 (folio 099967/2023) y del 14 de diciembre pasado (folio 162758/2023), aseguró su esposa en aquella ocasión.

Publicación de la esposa de 'El Mimoso' en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

‘El Mimoso’ responde a acusaciones de violencia familiar

Cuando la denuncia en redes sociales que hizo Delfín Valdez resonó en medios de comunicación, el exvocalista de El Recodo hizo una transmisión en vivo para aclarar la situación.

Primero, negó categóricamente las supuestas agresiones físicas a su todavía esposa, pues “nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer". Además, aclaró que en realidad, el problema con su esposa era de índole económica.

“Más que el problema como lo menciona (su esposa) físico, psicológico, no lo es; el problema es económico (…) Durante tantos años me ha costado trabajo llegar hasta el lugar donde me ha puesto la vida (…) Y sinceramente ahí sí hay una parte que no se me hace justa: que yo tenga que estar soltando, y soltando, y soltando, eso fue a lo que tuve que poner un alto”, señaló.

'El Mimoso' negó haber agredido a su todavía esposa. (Facebook @ElMimosoOficial)

Filtraron discusión de ‘El Mimoso’ y su esposa: ¿Qué pasó?

Días después de que ambos dieran su versión de los hechos, se filtró un video en el que aparece el cantante de música regional mexicana en una discusión con María Elena Delfín, quien aparentemente revisa el celular de ‘El Mimoso’ mientras le pide a su esposo que se quite un accesorio que lleva en la muñeca.

“¿Por qué me voy a quitar la pulsera?”, le pregunta él; Delfín le dice “Porque eso te trae ‘endemoniado’”, a lo que él solo se ríe y vuelve a cuestionarla, ahora, del porqué considera que el accesorio le genera comportamientos extraños.

“Desde entonces andas así”, le dice ella, sin entrar en mayores detalles sobre los presuntos comportamientos de ‘El Mimoso’, que recibió la pulsera como regalo en una de sus visitas a Chiapas.