Jimmy no lo puso a prueba de rateros: Así fue el robo al coche del influencer; ‘esto no pasa en Japón'

Los famosos no son a prueba de robos: hace unos meses, al actor Miguel Martínez, de Alegrijes y Rebujos, le robaron objetos importantes de su coche; a Samo, vocalista de Camila, le quitaron su maleta en un estacionamiento. Ahora le tocó al influencer Jimmy Álvarez.

Jimmy, creador de contenido conocido por su canal Pongámoslo a prueba, donde revisa qué tanto funcionan como prometen diversos artículos, relató que acaba de vivir un robo: “¡qué mala suerte, me dio mucho coraje!“.

¿Qué le pasó a Jimmy, de ‘Pongámoslo a prueba'?

"Story time porque me acaban de robar", publicó Jimmy en un video de Instagram este domingo, en el cual envió un mensaje a sus seguidores y al ladrón.

El influencer narró que cuando llegó a la oficina e iba a estacionar su auto, vio que había alguien en su lugar, así que dejó el suyo en la calle: “Adentro de este lugar, pues hay seguridad; afuera, en la calle, pues como todos sabemos es el riesgo de que te roben cosas“.

A Jimmy Álvarez le robaron los espejos de su coche. (Foto: @pongamoslo_a_prueba).

Al salir, Jimmy vio que se llevaron sus espejos del carro: “Se habían colgado de los espejos laterales para ver hacia atrás, ambos, los habían colgado y se los habían llevado. Digo ‘colgado’ porque muchas veces nada más arrancan lo que es el espejito y se roban así ciertas partes, pero esta forma en la que ellos roban, se cuelgan, lo truenan y quitan las dos piezas enteras para venderlas".

La celebridad de Internet llamó a la agencia para saber los precios de las piezas, “era un dineral para dos espejos... Me acordé de una vez que un amigo en otra ocasión de otras cosas me dijo ‘no seas tonto, ve a tal colonia, qué tal que ahí los encuentras más baratos y así no gastas tanto'“.

Sin embargo, pese al alto costo, él decidió comprarlos con la agencia y reflexionó sobre la razón por la que no se debe comprar en lugares de reventa: “Pues obviamente esos son robados... aunque en la agencia me sale más caro decido terminar este ciclo“.

Jimmy, de ‘Pongámoslo a prueba', le manda mensaje al ladrón

El youtuber consideró “muy triste” la cultura en México y Latinoamérica de comprar en dichos sitios para ahorrarse unos pesos:

“Este ladrón que se llevó mis espejos llega a esta zona donde él lo vende, lugares donde arreglan coches o te venden piezas. Pues obviamente le dan un dinerito; después ellos lo revenden a alguien que llega con la necesidad”.

Jimmy Álvarez ha sumado fama por sus experimentos con productos en internet. (Foto: @jimmy_alvarez_oficial).

A su parecer, esto fomenta un círculo para seguir robando, lo que también ocurre con otros productos: “¿Por qué roban celulares? Porque hay gente que los va a comprar. ¿Por qué esto no pasa en Japón o en otros países? Porque la gente tiene algo llamado conciencia y responsabilidad, esa gente no va a comprar algo sabiendo que es robado”.

Jimmy considera que “en estos países más civilizados” no es negocio: si alguien roba piezas, la gente no las compra.

“Amigo ladrón, espero ese dinero te alcance, te venga bien. Espero no tengas una gran necesidad, pero espero que te venga bien y yo aquí espero con el mensaje concientizar a la gente para que no compren nada robado", concluyó el influencer.