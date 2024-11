¿Quién es Yesenia Torres y por qué la influencer se volvió viral?

Quizás escuchaste el nombre de Yesenia Torres Quintero en los días previos a este 7 de octubre, esto gracias a que la influencer se volvió tendencia en redes sociales luego de contar una historia relacionada con una pelea que tuvo con otra mujer.

La creadora de contenido dio una entrevista con el youtuber Un Tal Fredo, espacio donde ya estuvieron personajes del medio del espectáculo como Gomita, Paola Durante y Karime Pindter, pero, ¿qué fue lo que contó?

Yesenia Torres es una influencer. (Foto: Instagram @yeseniatorreskintero)

¿Qué hizo Yesenia Torres?

Resulta que Yesenia Torres tuvo un conflicto con la amante de su esposo, quien presuntamente le pidió que dejara al hombre en cuestión para que ella pudiera estar con él.

“Volteó y le pregunté si era el coche de la vieja, me voltee y le dije que sí era, me di una tercera vuelta, me quité las zapatillas, me bajé y le dije ‘te iba a encontrar’, ella me respondió que no estaba con él, me levantó un pie (...) me vuelves a tocar y así te va a ir, le pegué, la agarré de las greñas, le pedí a mi acompañante ir y decirle a mi esposo que tenía a su querida aquí”, contó la creadora de contenido en TikTok.

“En 2015 me dijeron que se bajó alguien de su carro, pero era una muchacha de 18 años (...) sí era ella, la primera en quien yo pensé (...) se acercó cuando vio la solvencia de mi marido, entonces ya teníamos quince años de casados y no me había dado cuenta de nada, me la dejaron caer”, dijo Yesenia.

Ella es Yesenia Torres, influencer viral por contar pelea con la amante de su esposo

Yesenia Torres, de 43 años, platicó con Untalfredo, canal de YouTube donde narró la forma en la cual empezó a crear videos, particularmente en TikTok.

“Empecé a hacer videos, tenía como mil vistas, al principio peleaba con los ‘haters’, pero luego hice cosas con mis hijos en la cuarentena, pero me atacaban, le metí a temas polémicos y pegó, hablaba de las mujeres que querían ser amantes”, dijo la tiktoker.

Yesenia Torres es una influencer que se volvió viral tras una historia relacionada con la amante de su esposo. (Foto: Instagram @yeseniatorreskintero)

Sin embargo, a consecuencia de la delincuencia, tuvo que mudarse para evitar el supuesto secuestro de su esposo.

“Nos fuimos a vivir a San Luis, al principio vivía en la Ciudad de México, porque lo quisieron secuestrar, pensaron era un empresario mexicano”, agregó Torres.

Ella tiene 4 hijos, entre ellos la influencer Odette Orlen y se dedica no solo a las redes sociales, en su perfil de TikTok tiene un link directo a una empresa de productos de belleza y tratamientos para supuestamente perder peso.

En cuanto a sus videos y fotos, ella se dedica principalmente a compartir material relacionado con tendencias de las plataformas digitales y de moda, además de sus pláticas dedicadas a mujeres que son amantes de hombres.