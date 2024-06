Así vivió Pato Levy sus últimos días: ‘Que fortuna haberlos gozado tanto’

Pato Levy murió después de múltiples problemas de salud, uno de ellos fue la arritmia cardíaca que padecía. ‘Coco’ Levy, hermano del conductor, confirmó el deceso en el programa en vivo de Gustado Adolfo Infante de Youtube.

A un par de días de que se cumpla el primer aniversario de su madre, Talina Fernández, murió su hijo menor, quien en más de una ocasión confirmó lo mucho que le dolía su pérdida.

La última publicación de Pato Levy en su cuenta de Instagram fue el 1 de junio, donde compartió una foto con su madre y la siguiente frase: “Que fortuna haberlos gozado tanto”.

Ante las últimas publicaciones del conductor de Blah blah blah, compartió múltiples fotografías y mensajes.

“O sea, con el fallecimiento de mi mamá, se me rompió el corazón cañón. Bueno, dicen que es normal, por una gran pérdida, pero estamos bien y va todo pa’ arriba”, declaró el conductor en una entrevista con Ventaneando.

Hijo de taLINA De qué murió Pato Levy, hijo de Talina Fernández. (Foto: Cuaroscuro e instagram patolevy)

¿Cómo fueron los últimos días de Pato Levy?

A pesar de que Pato había compartido que se encontraba mejor de salud, la muerte del conductor se dio después meses después de que falleció su hermanastro falleció el pasado 26 de abril.

“Hace dos semanas se murió mi hermano, mi hermanastro. Se murió de un ataque cardíaco comiendo en mi casa, enfrente de mí y de Coco. Estuvo cuatro horas en convulsiones y nosotros ayudándole, dándole respiración de boca a boca, haciéndole CPR, todo este rollo, respiración cardiovascular. Horrible”, dijo Pato en entrevista para Ventaneando.

Entre las últimas declaraciones del hijo menor de Talina Fernández, contó que en una conversación con una amiga, ella le confesó que la médium vio a su mamá.

“Me llama una amiga y me dice: ‘oye, ayer fui a ver una médium y la médium me dijo que ahí estaba tu mamá y que tu mamá te mandaba este recado’, me decía que me levantara, que la decisión de vivir o morirme estaba en mí”, indicó.

Última publicación de Pato Levy en Instagram (Foto: Instagram )

¿De qué murió Pato Levy?

El hijo menor de Talina, falleció debido a problemas cardíacos, pues necesitaba una operación para tratar la insuficiencia cardíaca y arritmia.

“Pato tenía una deficiencia cardiaca, una arritmia, un pulmón medio pinchado y diabetes, hace tiempo estaba enfermo de muchas cositas, de todas juntas, estaba tratando de mejorar, había mejorado un poco, pero no lo logramos”, mencionó.