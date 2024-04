‘Tampoco he tenido tanta suerte’: Shakira pone en duda la exclusividad de las relaciones románticas

Shakira dice que no puede dejar de creer en el amor porque sus padres son ejemplo de que existe. (Foto: Especial / Instagram @shakira | EFE).

A casi 30 años de haber lanzado ‘Antología’, una de las canciones más memorables de su repertorio, resulta extraño escuchar a Shakira hablar de cómo el amor le ha fallado. Se abrió camino en la industria musical por los temas románticos que fueron cantados por toda una generación y ahora, en una entrevista reciente, puso en duda esa creencia de la exclusividad en las relaciones amorosas.

La colombiana ha pasado por un par de años convulsos, no solo por su transformación musical que la ha llevado a colaborar con Bizarrap y Ozuna hasta posicionarse en los listados éxitos internacionales, también por el rompimiento con el futbolista Gerard Piqué, que acaparó las portadas y los titulares con el más mínimo detalle de su relación de más de 12 años.

Desde el título de su nuevo álbum, Las mujeres ya no lloran, Shakira se acerca a un público que, como ella, ha perdido la fe en el amor de pareja, al menos de momento: “Se me perdió el amor a mitad de camino ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?”, dice en su canción ‘Última’, que fue una necesidad que describió como “terapéutica” para superar ese momento de su vida.

Shakira considera que la realización de su último álbum 'Las mujeres ya no lloran' fue terapéutica. (Foto: EFE).

¿Qué dijo Shakira sobre la monogamia?

En su entrevista más reciente, para la revista Marie Claire, la cantante reconoció que no puede dejar de creer en el amor porque tiene como ejemplo a sus padres que llevan 50 años juntos: “cómo se miran a los ojos y se toman de la mano y no pueden vivir separados el uno del otro”.

Sin embargo, no teme reconocer que sus experiencias no le han favorecido: “He sido testigo del amor, pero yo tampoco he tenido tanta suerte. La monogamia es una utopía”.

En los tiempos difíciles, Shakira se dio cuenta de que el amor es mucho más que el romance: “Pero he sido compensada de otras maneras, con el amor de mis fans, mis hijos y mis verdaderos amigos”. Sus amistades, dice fueron fundamentales en esta etapa: “Mi relación duró 12 años pero mis amigos estarán ahí toda la vida”.

¿Cuándo inicia la gira de Shakira: ‘Las mujeres ya no lloran’?

Shakira aprovechó la presentación en Coachella, precisamente por invitación de Bizarrap, para anunciar su nueva gira: Las mujeres ya no lloran World Tour iniciará en noviembre y California será la primera sede.

Esta tanda de 14 conciertos solo abarca territorio estadounidense y finalizará en Michigan. De momento no hay información sobre fechas en Latinoamérica, pero prometió que pronto anunciará el resto del calendario.