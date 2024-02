¿Qué le pasó a la mamá de la actriz Sophie Durand? Así fueron sus últimos días

Durante una de las transmisiones de La Casa de los Famosos, la actriz Sophie Durand le compartió a Lupillo Rivera algunos detalles del fallecimiento de su madre, Aline Pánuco, que ocurrió el 24 de diciembre del año pasado.

El pasado 23 de enero, la cuarta temporada de La Casa de los Famosos se estrenó con un listado de participantes que incluyen algunos rostros conocidos de México. Entre los concursantes se encuentran Sophie Durand, Alfredo Adame y Lupillo Rivera.

Durante la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos, los conductores Nacho Lozano y Jimena Gállego hicieron una recapitulación del reality show y compartieron un clip en el que Sophie Durand recordó la muerte de su madre.

¿Qué le pasó a la mamá de Sophie Durand de ‘La Casa de los Famosos’?

Esta semana en La Casa de los Famosos, Lupillo Rivera, quien es líder de la semana, eligió a Sophie Durand para que fuera su compañera en la suite del líder. Dentro de aquel espacio, las celebridades hablaron sobre algunos aspectos de su vida personal.

Sophie Durand compartió cómo fueron los últimos días de su madre, quien en años recientes atravesó algunos problemas de salud, que no han sido revelados, por lo que fue hospitalizada en varias ocasiones.

“La única vez que fui al hospital a verla, fue la vez que falleció... los últimos tres años, que fueron los fuertes, no estuve, me fui, me fugue. Yo estaba muy enojada porque ella se quería rendir... me arrepiento muchísimo, no lo disfrute todo”, comentó Durand.

La mamá de Sophie Durand murió en Nochebuena. (Foto: Instagram / @yosoy_sophie).

La actriz le reveló a Lupillo Rivera que, tras la última hospitalización de su madre, tuvo un sentimiento que la motivó a visitarla:

“La última vez que la internaron, algo me dijo ‘ve’... el último día que la vi, que fue el 22 de diciembre... como que ya me iba y algo en mí me sonó raro, me regresé a despedirme”.

¿Cuándo murió la mamá de Sophie Durand de ‘La Casa de los Famosos’?

Tras aquella visita, Sophie Durand se fue a Tabasco a pasar las fiestas decembrinas con la familia de su exnovio, hasta que la noche del 24 de diciembre recibió la noticia de la muerte de su mamá.

“El 24 de diciembre recibimos la noticia, yo no estaba en México... me dio la noticia la mamá de mi exnovio, mi mamá falleció en la mañana y yo me entere hasta en la noche”, aseguró Sophie.

Sophie mencionó que regresó en el primer vuelo que encontró a la Ciudad de México para reencontrarse con su familia y atender al velorio de su madre.

El 27 de diciembre, por medio de una publicación de Instagram, Sophie Durand se despidió de su madre.

“Te amo mamá. Hoy ya no estás conmigo físicamente, pero ahora vas a estar cuidándome desde el cielo para siempre. Gracias por siempre ser mi ejemplo a seguir. Hiciste un gran trabajo como mamá, consejera y mi mayor confidente. Te amo y te extraño”.

La mamá de Sophie Durand sufrió de problemas de salud que la llevaron al hospital. (Foto: Instagram / @yosoy_sophie).

¿Quién es Sophie Durand?

Sophie Durand, cuyo nombre completo es Ana Sofía Durand Pánuco, es una actriz y cantante que destacó en la industria musical por su participación en el grupo Lemongrass en 2015.

Además de su participación en La Casa de los Famosos, en donde forma parte del Equipo Fuego, Durand ha formado parte de otras producciones como La Rosa de Guadalupe (2008), El Señor de los Cielos (2013), Las Trampas del Deseo (2013), entre otros.

En la actualidad, antes de ingresar al reality show en el que está Lupillo Rivera y Alfredo Adame, Sophie Durand es una influencer que comparte actualizaciones de su cotidianidad.