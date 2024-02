¿Qué es rotavirus, enfermedad por la que hospitalizaron al ‘nieto’ de Silvia Pinal?

Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, compartió en redes sociales que su hijo Apolo, quien es ‘nieto’ de Silvia Pinal, está hospitalizado en la Ciudad de México por un problema de salud llamado rotavirus.

El pasado 26 de junio de 2023, Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna protagonizaron una polémica, luego de que una prueba de ADN señalará que Apolo Guzmán no muestra compatibilidad genética con el hijo de Silvia Pinal.

Esta revelación se hizo por medio de un comunicado en el que los abogados de Luis Enrique Guzmán aseguraron que el músico no considera que deba mantener los derechos y obligaciones legales con el menor de edad.

En diferentes ocasiones, Mayela Laguna ha puntualizado que Apolo sí es hijo de Luis Enrique Guzmán y actualmente está realizando un proceso legal para que se haga otra prueba de ADN que lo demuestre.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán se encuentran en una polémica por la paternidad de Apolo. (Foto: Instagram / @mayela_laguna / @luisenriquegp)

¿Qué le pasó al ‘nieto’ de Silvia Pinal?

La controversia entre el hijo de Silvia Pinal y Mayela no ha tenido más actualizaciones; sin embargo, el 16 de febrero de este año, en conversación con De Primera Mano, se comunicó que Apolo había sido hospitalizado por sufrir de vómitos y desmayos.

“Desde hace dos días me llamaron de la escuela que (Apolo) no dejaba de vomitar, que tenía mucho dolor de cabeza. Lo llevé al doctor... le di las medicinas que me dio el doctor, las vomitó. Toda la noche de ayer estuvo igual, se desmayó varias veces”, explicó Laguna sobre el estado de salud de su hijo.

Asimismo, la madre de Apolo compartió que el tratamiento del menor se ha cubierto por un seguro médico que Luis Enrique Guzmán siguió pagando, pero aún hay algunos gastos que se deben solventar.

Mayela Laguna demandó a Luis Enrique Guzmán, confirmó su abogado. (Foto: Instagram / @luisenriquegp)

Aunque en un principio no se sabía el problema de salud que padecía Apolo, por medio de su cuenta de Instagram, Mayela compartió que se trata de rotavirus y que el menor de edad ha presentado mejorías.

“Tiene rotavirus, que por cierto está rondando muy fuerte ahora y tiene una bacteria más que le está afectando y hay que eliminarla. Faltan varios estudios de neurología, pero vamos avanzando”, escribió la madre de Apolo.

Mayela Laguna reveló que Apolo tiene rotavirus. (Foto: Instagram / @mayela_laguna)

¿Qué es el rotavirus?

De acuerdo con Mayo Clinic, el rotavirus es una infección viral muy contagiosa que se caracteriza por la presencia de diarrea. La mayoría de menores de edad sufren de este padecimiento antes de cumplir los 5 años.

Este problema de salud inicia alrededor de los dos días después de la exposición al virus. Los síntomas iniciales son fiebre y vómito, seguido de una semana con diarrea.

Cleveland Clinic agrega que este virus se propaga a través del contacto de los desechos. Los menores de edad sin vacunar suelen ser el grupo con más riesgo de padecer la enfermedad, además de los síntomas iniciales, también se presenta:

Pérdida de apetito

Deshidratación

Mareo

Garganta seca ocasionada por la deshidratación

¿Cómo se trata el rotavirus?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) comentan que la mejor forma de tratar el rotavirus es con la ingesta de líquidos para evitar la deshidratación, lo que a su vez reduce el riesgo de más problemas de salud.

Según los CDC, no hay un medicamento específico para tratar el rotavirus, pero los especialistas pueden recomendar tomar algunas medicinas para aliviar los síntomas.

Los síntomas del rotavirus pueden durar de tres a ocho días, lo mejor es acudir al médico si algún menor presenta alguno de los síntomas para evitar futuras complicaciones.