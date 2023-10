Muere Burt Young, el entrañable Paulie de ‘Rocky’, a los 83 años

El actor Burt Young, reconocido por interpretar al personaje de Paulie Pennino en la franquicia de Rocky con Sylvester Stallone, perdió la vida a los 83 años.

La muerte del actor fue confirmada por su hija, Anne Morea Steingieser, al medio The New York Times este 18 de octubre; sin embargo, ninguno de los miembros de la familia de Burt Young dio las razones detrás de su fallecimiento.

Aparte de sus apariciones en el universo de Rocky, Burt Young trabajó varias décadas dentro de la industria del entretenimiento en diferentes papeles.

Burt Young no formó parte de 'Creed'. (Foto: Rocky)

¿Quién fue Burt Young?

Burt Young fue un actor estadounidense que nació en 1940 en la ciudad de Nueva York. A pesar de que la actuación era su pasión, el intérprete pasó varios años de su vida dedicándose a otras labores.

Young fue estudiante del actor y director de cine Lee Strasberg, quien le enseñó distintas formas de interpretar a un personaje. Estas habilidades le dieron la oportunidad de incursionar profesionalmente con obras de teatro.

Uno de los momentos más altos de la carrera de Burt Young fue a lo largo de la década de los 70, en la que consiguió participar en diferentes producciones como: The Gang That Couldn’t Shoot Straight (1971), el programa M*A*S*H (1972), Cinderella Liberty (1973), entre otros.

No fue hasta 1976 que Young consiguió interpretar uno de sus roles más reconocidos: Pauline. Se trata del cuñado del personaje de Sylvester Stallone en Rocky (1976) que le ayuda al protagonista a seguir adelante su ambición de ser boxeador.

Burt Burt Young murió a los 83 años. (Foto: Rocky)

Burt Young retomó el rol de Pauline en varias de las películas de Rocky; sin embargo, no formó parte de las secuelas en Creed con Michael B. Jordan.

“Fui el único actor que no hizo una audición en la primera de Rocky y recibí la mayor cantidad de dinero, por ello”, aseguró Young en una entrevista con el sitio de The Rumpus en 2017. En 1977, Burt fue nominado al premio Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto por aquel papel.

A pesar de que Pauline fue uno de sus roles más recordados, en 1984 participó en Once Upon a Time in America como Joe.

En 2021, Burt Young protagonizó su última película llamada The Final Code y se desconoce si estaba trabajando en algún proyecto nuevo antes de morir.