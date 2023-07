Cazzu responde críticas por posar en revista Playboy: ‘Mi bebé está a salvo, no se preocupen’

Cazzu asegura que posar para una revista de caballeros va con su personalidad, por lo que disfrutó la sesión de fotografías a la que fue acompañada por su pareja Christian Nodal, quien afirma la ha apoyado en todo momento desde el inicio de su relación amorosa y en la espera de su primer hijo juntos.

La cantante argentina argumentó que siempre quiso ser la portada de Playboy, y ahora es parte de la edición mexicana. “No me siento alejada de nada de lo que soy”, le dijo a la publicación. “Creo que ahora mi cuerpo propone una sensualidad diferente, tengo mi bebé dentro de mí”, añadió.

La intérprete busca representar cómo se siente en esta etapa a sus seguidores, por lo que argumenta que tiene los mismos deseos que antes de estar embarazada.

“Por mucho tiempo vimos al embarazo como una etapa dulce y tierna, y seguramente lo sea, en el interior de quienes desearon y disfrutan su embarazo. También se suele ver como un momento frágil y se le carga de cierta pureza y hasta de decadencia entre los pensamientos más misóginos, que son muchos”.

Sin embargo, ella dice que sigue siendo la misma al sentirse sexy, por lo que su baby bump no la hace sentirse menos atractiva. “Tal vez no todas las embarazadas se sientan ni hermosas ni sensuales porque somos individuales”, reveló.

La presencia del exponente de regional mexicano ha sido importante ya que le demuestra su amor y compañerismo. “Nos turnamos y ordenamos nuestros calendarios para poder acompañarnos mutuamente”.

Aunque expresó que su carrera no depende de él, confiesa que sus emociones cambian cuando está cerca porque se divierten y son felices juntos. “Le gusta cuando me hago fotos y ama mis looks y mi cuerpo de embarazo; cuando le pregunto qué piensa siempre me eleva el autoestima”.

Cazzu posó embarazada para la edición mexicana de la revista Playboy. (Foto: Instagram @cazzu)

Cazzu se defiende de opiniones por aparecer en Playboy

La rapera también habló del odio que recibe en las redes al que calificó con un “despropósito” que a veces la daña por lo hirientes que pueden ser los comentarios. Por ello publicó un mensaje en redes sociales respondiendo a los comentarios que ha recibido.

“Son ilusos si piensan que yo no se lo que genera en la gente una cosa tan simple. Los hago caer en la trampa de su propia mente y de una cultura que tiene mucho para decir de mujeres y más de madres. Me espero lo peor de sus opiniones y también lo mejor, lo hago sin ánimos de agradar a todo el mundo. Sólo a mi gente”.

Asimismo, señaló a su música como rebelde y en la que la temática del sexo está presente. “Para ustedes todo esto debería ser santo y tierno, para mi no. Mi bebé está a salvo, no se preocupen”.