¿Quién es Mónica Loza, exnovia de Ricardo O’Farrill? Pidió que no la relacionen con él

En los últimos días, el standupero Ricardo O’Farrill ha acaparado los reflectores después de revelar algunos ‘secretos’ de otras figuras del gremio, como Mau Nieto, Daniel Sosa y Sofía Niño de Rivera, por mencionar algunos.

La polémica desató una ola de comentarios tanto de los involucrados como de otras personas que no tienen nada que ver, pero a las que las y los internautas se han encargado de arrobar para conocer su versión, como a Mónica Loza, expareja de Ricardo.

No obstante, la joven influencer declaró que no iba a opinar respecto al tema, por lo que le pedía a la gente que dejaran de arrobarla en una situación de la cual a ella no le correspondía hablar, además de que era un tema que no tenía relevancia para ella.

“Queridos amigos, no haré declaraciones ni responderé preguntas sobre el tema. Mi proceso ha sido largo y muy doloroso. Les pido de favor que respeten mi decisión y que no me involucren jamás con esta persona... Con muchísimo amor, Mónica”, escribió Loza en una historia de Instagram que posteriormente borró.

Se sabe que Mónica y Ricardo fueron pareja durante algunos años y que incluso llegaron a vivir juntos, pero se separaron en algún momento de 2020; aunque ninguno dio su versión, se habla de que Loza fue agredida en más de una ocasión por el standupero.

¿Quién es Mónica Loza?

Mónica Loza es una joven fotógrafa nacida en la Ciudad de México que desde muy joven inició en la profesión, pues a los 17 años realizó su primera exposición en Durango.

Aunque uno de sus sueños era ser gimnasta, el arte y la fotografía ‘la llamaron’, por lo que inició aprendiendo lo básico gracias a videos en Internet.

La fotógrafa Mónica Loza es originaria de la Ciudad de México. (Foto: Instagram / @monicalozag)

En 2018 inició un proyecto llamado Heroínas Anónimas, donde realiza un homenaje a 20 mujeres destacadas en sus diferentes ámbitos y desde distintas luchas. Con este se ha presentado en diversos foros a lo largo y ancho del país.

También le ha llegado a tomar fotos a figuras como Elena Poniatowska y Bruno Bichir, por mencionar algunos.

En su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 86 mil seguidores, Mónica participa en Cinema Food Creative Catering: servicios de catering para distintos eventos, como conciertos, además de trabajar en comerciales, series y películas.