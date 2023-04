Poniatowska ‘decepciona’ a la oposición: Recibe medalla Belisario Domínguez y lamenta falta de AMLO

Elena Poniatowska recibió la medalla Belisario Domínguez la tarde de este miércoles 19 de abril y comenzó su discurso con un gesto que dejó serios a los legisladores del PAN y partidos de oposición presentes, relacionado con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado, presentara a la escritora y periodista de 90 años, Poniatowska fue aplaudida por la mayoría de legisladores presentes; sin embargo, las ovaciones se volcarían del lado de Morena al inicio del discurso.

“Muchas gracias, me da tristeza que no nos acompañe el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí lo queremos, y no solo lo queremos, lo admiramos”, fue el mensaje de introducción de Elena Poniatowska.

Legisladores de Morena y aliados corearon “Elena, Elena”, mientras las cámaras apuntaban a legisladores del PRI, PAN y PRD, que se sentaron y permanecieron serios al escuchar el mensaje de admiración de la referente de la literatura mexicana.

Luego de que pararan las ovaciones, se escucharon mensajes burlones del oficialismo hacia la oposición, entre ellos un “párense, panistas”, que provocó algunas risas de fondo.

¿Qué dijo Elena Poniatowska al recibir la Medalla Belisario Domínguez?

La periodista, escritora y activista agradeció por el reconocimiento a su trayectoria, además de reconocer a la escritora Rosario Castellanos, ya que fue gracias a ella que conoció la Medalla que se le entregó este miércoles.

A lo largo de su discurso dijo que desde 1953 escribe en un ámbito “amistoso y competitivo”, además de que continúa siendo una mujer “preguntona”, que insiste en los “por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde”.

Parte importante del discurso de Elena Poniatowska fue dedicado a la masacre de estudiantes de 1968 en Tlatelolco, y dijo que “nunca olvidaré el heroísmo de los habitantes de Tlatelolco que se quedaron sin nada después de la batalla”.

Además aseguró que aún levanta la cabeza cada que un helicóptero sobrevuela por las casas, esto en referencia a la balacera y al “acontecimiento que sigue siendo una profunda herida hasta el día de hoy”.