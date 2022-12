Zoraida Gómez habla del regreso de RBD: ¿Qué opina de que Poncho Herrera no estará?

Hace unos días, RBD anunció, sin dar detalles, que habrá algo importante para la agrupación juvenil de inicios de los dosmil, lo cual emocionó a todos los fans de la serie. Sin embargo, uno de los integrantes originales no participará: Alfonso ‘Poncho’ Herrera.

Las y los internautas han lanzado múltiples críticas contra el actor, quien se ha negado a hablar sobre su paso por la agrupación y el tiempo que fue protagonista de la exitosa telenovela Rebelde, de donde nació RBD.

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann son quienes el próximo año regresarían a los escenarios, situación que no solo emociona a sus seguidores, también a los compañeros de la telenovela con los que trabajaron.

Zoraida Gómez, ExRebelde, habla del regreso de la banda

Entre ellos se encuentra Zoraida Gómez, quien en entrevista con el programa Ventaneando reveló que se siente muy contenta y ansiosa de conocer qué es lo que planean sus excompañeros de Rebelde, aunque también aceptó que le hubiese gustado que Herrera formara parte del reencuentro.

“A mí me hubiese encantado que estuviera Poncho, pero bueno ya ni modo”, expresó la actriz, quien agregó que la prensa y los fans deben respetar su decisión de no aparecer en el reencuentro.

“Creo que es una cosa super respetable, y es una de las cosas que en sí la novela siempre proyectaba, que es el respeto a las decisiones personales y de igual forma no hay porque tenerle menos cariño o más”, dijo.

Zoraida, quien dio vida a Jose Luján Landeros en la telenovela juvenil Rebelde, apoyó la decisión del actor de Camaleones, pues él tiene sus propias razones, las cuales incluyen sus proyectos actuales y futuros en el campo de la actuación.

“Simplemente es una decisión que él está tomando y él considera que es lo más importante para su vida, pues está perfecto. La verdad que le esta yendo super bien, ha hecho proyectos increíbles, entonces igual él no siente la necesidad de volver al pasado”.

Acerca del regreso de RBD, mencionó que le encantaría que la invitaran. “Ya todo el mundo me está diciendo que onda con los boletos, espérense, a mí todavía ni me han invitado, pero espero que me inviten. A mí me encantaría ir como invitada a verlos, sería muy feliz”, agregó.