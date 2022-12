Maite Perroni confiesa cuál es su deseo de Navidad con Andrés Tovar, su esposo

Las fiestas decembrinas son momentos para estar en familia, por lo que la cantante Maite Perroni está disfrutando vivirlas por primera vez con su esposo, el productor Andrés Tovar, con quien se casó en octubre pasado.

Cuestionada por diversos medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la exintegrante de RBD aseguró cuál sería su deseo para 2023: un embarazo. Una de las peticiones de la también actriz es agrandar próximamente su familia.

“Ya pusimos nuestra cartita abajo del árbol. Ya está pedido, vamos a ver qué sucede y cuándo se logra”, aseguró vía People. Asimismo, habló de las recientes visitas que tuvo al hospital y aseguró que no están relacionadas con la llegada de un bebé.

“Han habido distintas situaciones por las cuales había ido. Tenía un tema en el cuello y otras cosas. Pero la verdad es que está todo bien y cuando así sea (esté embarazada) lo decimos, en eso estamos. Espero que pronto les digamos que sí”, añadió.

Aún no hay planes de lo que pasará cuando por fin estén en la dulce espera, o si ella dejará de trabajar. “En su momento ya será algo que se decidirá de acuerdo a la situación”.

La relación de Maite Perroni y Tovar

Desde que confirmaron su romance se rodearon de la polémica luego de la separación de él con Claudia Martín. Después anunciaron su compromiso antes de hacerlo realidad en una ceremonia en Valle de Bravo, Estado de México, con invitados como Marimar y Zuria Vega, así como sus excompañeros Anahí Puente, Christian Chávez y Chistopher Uckermann, con quienes la novia cantó Sálvame.

Ante los rumores, Maite ha decidido que no sean parte de su vida. “Dicen muchas cosas, pero nosotros no lo tomamos en cuenta. Que digan lo que quieran. Ya a mí cada vez más se me resbala”.

Por su parte, Tovar contó lo que para él significa estas fechas. “Se trata de disfrutar, reflexionar y procurar este tiempo para agradecer. No sé qué vamos a cenar, preparamos juntos el desayuno, la comida y la cena”, manifestó.