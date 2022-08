Jennifer López y Ben Affleck se darán ‘un tiempo’ tras su luna de miel; fue de común acuerdo

Recientemente, se le había visto a Jennifer López y Ben Affleck disfrutar de su luna de miel en París tras haberse casado el pasado 16 de julio. Sin embargo, la pareja decidió separarse de mutuo acuerdo.

Según un reporte de Hollywood Life, una persona cercana a la pareja les habría dicho que tomaron aquella decisión para que cada uno se pudiera enfocar en su vida profesional, además de que consideran que aquella decisión hará su relación ‘más fuerte’.

Trabajo: La razón por la que JLo y Ben Affleck se habrían separado

“Lo único que hace que su relación sea tan única es que saben más que nadie las demandas que conlleva hacer lo que hacen”, expresó la fuente al medio arriba citado.

“De hecho, creen que pasar tiempo separados los hace más fuertes y es perfecto porque cuando están separados, están ganando una cantidad extrema de dinero. Es una situación donde ambos ganan”, agregó la persona cercana a la cantante.

A pesar de ello, la fuente aseguró a HL que siguen hablando frecuentemente, y que están conscientes que, al momento de su reencuentro, todo volverá a ser ‘miel sobre hojuelas’.

“Siempre están hablando, enviando mensajes de texto, FaceTiming e incluso grabando cuando están separados trabajando. Y el tiempo que pasan separados hace que volver a reunirse sea mucho mejor. A JLo le encanta el hecho de saber que su esposo estará allí para ella sin importar lo que pase”, expresó.

Otra persona cercana a la pareja reveló que Jennifer y Ben han hablado sobre mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional, por lo que no tienen ningún problema con estar separados durante un tiempo.

“Entienden completamente que habrá momentos en los que no siempre podrán estar juntos. Es algo que ambos han reconocido y discutido extensamente a lo largo de su relación, por lo que no es nada nuevo. Claro, estar separados tan pronto después de su boda no es lo ideal. Pero saben que tienen toda la vida por delante y disfrutan cada minuto del viaje”, explicó.

Actualmente, Affleck se encuentra en California para integrarse a las filmaciones de la cinta Aquaman 2, mientras JLo se quedó en Europa y visitó la Isla de Capri, Italia, junto a sus hijos Emme y Max.