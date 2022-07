Gloria Trevi y Mónica Naranjo se besan en el escenario: ‘Nos da miedo que nos guste’

En medio de la gira ‘Valientes’ que protagonizan Gloria Trevi y Mónica Naranjo, las cantantes se dieron un beso en la boca arriba del escenario, mientras terminaban de cantar un tema juntas.

La presentación donde ocurrieron los hechos fue en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, el pasado 14 de julio. Trevi y Naranjo se encuentran actualmente juntas de gira, por lo que comparten el escenario en todas las presentaciones, donde cada una canta sus más grandes éxitos, y algunos de su compañera de tour.

De acuerdo con medios locales, el evento del jueves pasado inició casi una hora después, pero las artistas ofrecieron casi tres horas de show donde cantaron canciones como ‘El amor coloca’, ‘El Recuento de los daños’, ‘La Papa sin Catsup’ y ‘Campanas del amor’, por mencionar algunas.

El beso de Mónica Naranjo y Gloria Trevi

Casi al finalizar su presentación, la mexicana y la española se pararon una frente a la otra y se dieron un beso ‘de piquito’, lo que provocó los gritos de los asistentes al concierto.

“Nos da miedo que nos guste”, dijo la Trevi entre risas, lo que generó una carcajada de Naranjo, quien mencionó, también entre risas: “A mí no”.

Aquella revelación provocó más reacciones de las poco más de siete mil personas que acudieron al Auditorio Telmex para disfrutar del concierto, entre aplausos, risas y gritos de emoción o nerviosismo.

“Estoy casada y es mucha complicación un divorcio; pero para irse con este mujerón... nos lo echamos pues”, replicó la cantante de ‘No querías lastimarme’, mientras el ruido entre el público seguía haciéndose presente.

El momento fue posteado en el perfil de Instagram de Gloria Trevi, con un mensaje que decía lo siguiente: “Ustedes lo pidieron… esta canción, este encuentro, este momento, este beso ustedes piden puras cosas bellas GUADALAJARA… Gracias Mónica Naranjo #grande #valientes”.

Los comentarios en la publicación mostraron la emoción de sus seguidores, que en la red social son casi cinco millones; también hubo reacciones de parte del mundo del espectáculo, como la de Consuelo Duval. Quien también se hizo presente

“A mí no es que me gustes… es que me encantas…”, expresó Naranjo en los comentarios del video.