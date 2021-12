Alec Baldwin y su esposa Hilaria ‘desaparecen’ de Twitter

Alec Baldwin y su esposa Hilaria eliminaron sus respectivas cuentas de Twitter el pasado fin de semana, tan solo unos días después que el actor concediera una emotiva entrevista después del fatal tiroteo que le quitó la vida a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, e hirió al director Joel Souza en el set en Nuevo México de la película Rust.

Fue la noche del domingo que la cuenta de Baldwin, @alecbaldwin desapareció. Pocas horas después, la mañana del lunes, la de su esposa siguió el mismo camino y tanto @hilariabaldwin como @ABFalecbaldwin, que reflejaba los acontecimientos de la Fundación Hilaria y Alec Baldwin, también fueron borradas.

El único rastro del actor en la red social es por medio de @AlecBaldwln____, que es una cuenta verificada por Twitter, aunque mantiene un perfil privado. En la descripción de su biografía, solo cuenta con la frase “miembro fantasma de las redes sociales”.

En su diálogo con el periodista George Stephanopolous para ABC, Baldwin se llevó las manos a la cara y notoriamente afligido contó que no disparó el gatillo del arma. El actor ha sido demandado en dos ocasiones, la primera por parte del electricista Serge Svetnoy y la segunda por la supervisora del guión, Mamie Mitchell, quien se encargó de llamar al 911 luego del incidente.

“No creo que soy responsable de lo que pasó. Si lo creyera, me hubiera matado. Y eso no es algo que digo a la ligera” dijo Alec durante la entrevista transmitida la semana pasada. “No sé si vuelva a hacer una película, no sé si mi carrera esté terminada. Pero eso no es lo que más me importa hoy. Me despierto todas las noches con imágenes horribles”, agregó.

Lisa Torraco, la abogada de Dave Halls, asistente del filme, respaldó a Baldwin en una entrevista al programa Good Morning America.