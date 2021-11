Gael García Bernal será parte del universo de Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue expandiéndose y sumando nuevas personalidades a sus producciones. Ahora tocó el turno a un talento mexicano que ha incursionado en varios géneros y cuya trayectoria ha pasado por el cine, el documental y la producción de series y cintas: Gael García Bernal.

La confirmación de esta gran noticia la emitió el portal The Wrap. En la nueva producción el actor mexicano interpretará al Hombre Lobo, un personaje clave en los cómics de Marvel.

Esta coproducción entre Marvel y Disney+ será parte de un especial de Halloween cuyo estreno está programado para finales de 2022 en la plataforma de streaming de Disney+.

El Hombre Lobo de Marvel

Los primeros pasos del Hombre Lobo bajo la licencia de Marvel se lanzó en 1972, y tuvo como mentes creativas a Gerry Conway y Mike Ploog. En el primer bloque de las historietas el alter ego del famoso licántropo era un hombre llamado Jack Russell; dicho serial tuvo un total de 43 números y finalizó en 1977.

De acuerdo con The Wrap la segunda iteración (y aún vigente) de los cómics del Hombre Lobo estuvo encarnada por Jake Gómez, cuyos creadores fueron Benjamin Jackendoff y Scot Eaton.

Cabe destacar que la nueva producción entre Marvel y Disney+ no será una cinta sino un show de TV más parecido a las recientes producciones de WandaVision, Loki, What If...?, entre otros, por ello la primicia de estreno será en streaming.

Con la participación de García Bernal en este nuevo rodaje, la lista de actores mexicanos en Marvel cobra fuerza. Salma Hayek recientemente debutó en el mundo de los superhéroes en la cinta Eternals y, según algunas fuentes, Tenoch Huerta también se incorporaría al crew de Black Panter, sin embargo aún no se ha emitido una confirmación por parte de la compañía productora ni del actor.