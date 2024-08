Estreno de capítulos 7 y 8 de ‘Betty, la fea’ 2024: ¿A qué hora sale ‘La historia continúa’ y cuántos faltan?

¡El final de la temporada nos está respirando en la nuca, Marce! La serie Betty, la fea: La historia continúa (2024), secuela de la famosa telenovela colombiana de 1999, desempolvó recuerdos, personajes y hasta el famoso diario de la protagonista.

La producción, en la que colaboraron RCN y Prime Video, ha mostrado el destino que tuvieron los personajes de Yo soy Betty, la fea (1999-2001) dos décadas después de ese final feliz que hemos repetido en las pantallas una y otra vez, como si no existieran más series disponibles, hábito que incluso ha confesado la cantante Lolita Cortés.

Ana María Orozco (Beatriz Pinzón Solano) y Jorge Enrique Abello (Armando Mendoza) han ido contando de a poco su historia de (des)amor, aunque no todos los actores volvieron: bien han dicho los fans que su primer episodio tuvo más personajes difuntos que toda la temporada 2 de La Casa del Dragón.

'Betty la fea: La historia continúa' tiene 10 capítulos (Foto: Especial El Financiero)

¿Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de ‘Betty, la fea’ 2024, secuela de la telenovela colombiana?

El “diablo es puerco”, como dice don Hermes Pinzón Galarza, y dos décadas no fueron suficiente tiempo de espera para los fans acostumbrados a maratones interminables de la telenovela colombiana. Así que Prime Video no liberó toda la temporada de una sola vez, sino que ha ido soltando de a dos por semana.

Este viernes 9 de agosto salen los capítulos 7 y 8 y ¡te vas a morir! Saca la valeriana, porque se llaman ‘La caja de los recuerdos’ y ‘La noche menos pensada’.

¿A qué hora salen los capítulos de la nueva temporada de ‘Betty, la fea’ en México en Amazon Prime Video?

En México, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras los lanzamientos de Prime salen a la 1.00 a.m., así que desvélate, o levántate bien tempranito.

Juanita Molina interpreta a Camila, la hija de Betty y Armando. (Foto: Prime Video).

Desde el nombre de los capítulos ya tenemos pistas de lo que trata, pero hay algunos fragmentos en redes sociales donde vemos el regreso del diario de Betty en manos equivocadas, aquel donde ella cuenta cómo “de nuevo la vida me dice que el amor no es para mí, que es un sentimiento que tengo que enterrar, nadie me va a dar la oportunidad de demostrar cuánto puedo amar”.

Ese famoso cuaderno de flores en la portada relata la trágica historia de amor de Betty Pinzón y Armando, cómo él la enamoró para salvar Eco Moda, lo cual también podría estar por descubrir Camila (Juanita Molina), la hija de ambos que lleva casi todos los episodios molesta con su mamá y en clara preferencia a su ‘Arman-daddy’.





¿Cuántos capítulos tiene ‘Betty, la fea: La historia continúa’?

En total son 10 episodios para esta primera parte de la serie, pero no tendremos un final definitivo cuando se nos agoten los estrenos semanales: ya está confirmada la temporada 2 de Betty, la fea: La historia continúa.

Así va el calendario de estrenos de cada viernes para la entrega 1:

‘La reconciliación’: 19 de julio de 2024. ‘Betty al poder’: 19 de julio de 2024. ‘Betty, presidenta’: 26 de julio de 2024. ‘Des-Armando’: 26 de julio de 2024. ‘Tu cárcel’: 2 de agosto de 2024. ‘Sueño de una larga noche de verano’: 2 de agosto de 2024. ‘La caja de los recuerdos’: 9 de agosto de 2024. ‘La noche menos pensada’: 9 de agosto de 2024. ‘Borró cassette’: 16 de agosto de 2024. ‘No culpes a la playa’: 16 de agosto de 2024.

'Betty, la fea: La historia continúa' tiene dos estrenos semanales. (Foto: X @PrimeVideoLat).

¿Dónde se puede ver ‘Betty, la fea’ 2024 y cuántos capítulos tiene?

Hay tres producciones de Betty, la fea:

Yo soy Betty, la fea (1999-2001): los 336 episodios se pueden ver en México en Prime Video.

(1999-2001): los 336 episodios se pueden ver en México en Prime Video. Eco Moda (2001): los 13 capítulos están en el en el sitio web de RCN, pero tiene un bloqueo regional para México.

(2001): los 13 capítulos están en el en el sitio web de RCN, pero tiene un bloqueo regional para México. Betty, la fea: La historia continúa: la temporada 1 (10 capítulos) se puede ver en Prime Video, donde también estará disponible la 2.

Personajes de la versión original de 'Betty la fea' volvieron para la nueva entrega. (Foto: IMDB/ Instagram @primevideomx)

Reparto: ¿Qué actores salen en la nueva temporada de ‘Betty, la fea’ 2024?

Gran parte del elenco original regresó a la producción, aunque hay una que no ha hecho su aparición en los primeros capítulos: Estefanía Gómez (Aura María) y, al igual que Freddy Stewart Contreras nos preguntamos “¿dónde está la reinita?”.

Ana María Orozco: Beatriz Pinzón Solano

Jorge Enrique Abello: Armando Mendoza

Natalia Ramírez: Marcela Valencia

Lorna Cepeda: Patricia Fernández

Mario Duarte: Nicolás Mora

Pilar Uribe: María Beatriz Valencia

Julio Cesar Herrera: Freddy Stewart Contreras

Luces Velásquez: Bertha Muñoz de González

Alberto León Jaramillo: Saúl Gutiérrez

Jorge Herrera: Don Hermés Pinzón Galarza

Marcela Posada: Sandra Patiño

Ricardo Vélez: Mario Calderón

Julián Arango: Hugo Lombardi

Elenco original de ‘Yo soy Betty, la fea’ que no regresó a la nueva serie

Luis Mesa (Daniel Valencia): no regresa, pero sigue siendo un personaje clave en la historia.

Dora Cadavid (Inecita): la actriz murió en 2022.

Celmira Luzardo (Catalina Ángel): falleció en 2014.

Alberto Valdiri (esposo de Bertha): perdió la vida en 2014.

Raúl Santa (esposo de Sofía, conocido como ‘Pupuchurro’ o ‘El Cheque’): falleció en 2021.

Paula Peña (Sofía).

Martha Isabel Bolaños (Jenny García): no la invitaron al proyecto.

María Eugenia Arboleda (Mariana Valdés): no fue llamada.

Adriana Franco (Julia Solano de Pinzón Galindo): no aparece en la serie, pero es mencionada en una carta que le deja a Betty.

Mila, Ignacio y los nuevos de ‘Betty, la fea’

Hay rostros nuevos como Zharick León y Rodrigo Candamil, quienes en una conferencia de prensa afirmaron sentirse “afortunados” y no dudaron en unirse al universo de ‘Betty’ cuanto vieron la oportunidad:

Juanita Molina: Camila ‘Mila’, hija de Armando y Betty.

Zharick León: ‘Majo’, la abogada de Armando.

Sebastián Osorio: Ignacio, el extraño aliado de Marcela que se la pasa espiando a todos.

Rodrigo Candamil: Esteban Ruiz, abogado de Betty.

Jerónimo Cantillo: Jeff, el nieto de Inesita Ramírez.

#BettyLaFea La Historia Continúa confirma su segunda temporada luego de que en su primera semana de estreno, batiera un nuevo récord como la producción con mayor audiencia global para un título latinoamericano en la historia de #PrimeVideo. pic.twitter.com/rpBMcqYETq — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) July 29, 2024

¿Cuándo saldrá ‘Betty, la fea: La historia continúa’, temporada 2?

Aún no hay fecha oficial de la temporada 2, pero podemos hacer nuestros cálculos con nuestros “seis semestres de finanzas en la San Marino”.

En septiembre de 2023, Prime Video confirmó la nueva serie de Betty, la fea y el estreno llegó 10 meses después, hasta julio de 2024. Si se siguen esos tiempos, es posible que la veamos en pantallas a mediados de 2025.

Sin embargo, no está claro qué tan avanzado está el proyecto, ya que algunas otras producciones tardan hasta dos años. Habrá que esperar el ‘balance real’ de Eco Moda, más bien, la fecha oficial.