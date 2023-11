Exhibición de piñatas, Festival del Bosque y otros planes en CDMX del 10 al 12 de noviembre

¿Ya pusiste tu árbol de Navidad? A pesar de que aún falta más de un mes para aquella celebración, hay quienes ya se encuentran con el espíritu navideño desde noviembre. Te contamos sobre las actividades y eventos que vas a poder disfrutar este fin de semana en la CDMX.

Si estás en busca de ir al cine, este fin de semana vas a poder disfrutar del estreno de la nueva película de Marvel Studios: The Marvels, protagonizada por Brie Larson, Iman Vellani y Teyonah Parris. Además de otras cintas como Confesiones, El Bufón, Five Nights at Freddy’s, entre otros.

A pesar de que la temporada de Día de Muertos llegó a su fin, en algunas panaderías todavía puedes disfrutar de productos como el pan de muerto.

¿Qué hacer este fin de semana en la CDMX?

Si estás interesado en aprovechar estos días de descanso en la Ciudad de México, te contamos lo que puedes hacer del 10 al 12 de noviembre.

Exhibición de piñatas en el Museo de Arte Popular

“Dale, dale, dale, no pierdas el tino”, en el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México podrás encontrar una curaduría de piñatas que forman parte de un concurso.

Se trata de las piñatas que participan en la décima séptima edición de un concurso organizado por el Museo de Arte Popular. Todas las piezas, que son alrededor de 90, que participan en esta competencia, serán exhibidas en el recinto cultural.

El Museo de Arte Popular tiene una nueva curaduría. (Foto: Facebook / @Museo de Arte Popular)

Esta curaduría de piñatas se podrá disfrutar desde el 11 de noviembre a las 13:00 horas hasta el 13 de diciembre, la entrada al museo tiene un costo de 60 pesos.

Esta es la dirección del Museo de Arte Popular: Revillagigedo 11, Colonia Centro, Centro, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Festival del Bosque

¡El Bosque San Juan de Aragón está de fiesta! Este espacio cubierto por áreas verdes cumple 59 años y para celebrar tendrá un festival.

Se trata del Festival del Bosque en el que habrá varias actividades culturales, música en vivo, muestras de danza y hasta proyección de cortometrajes. Esta celebración tendrá un horario de 11:00 hasta las 15:00 horas y será gratuito.

La dirección es Avenida José Loreto Fabela, Zoológico de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.

Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil

¿Estás en busca de material de lectura? En el Bosque de Chapultepec podrás disfrutar de la llegada de la edición 41 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.

Se trata de un evento en el que se ofertará diferentes ofertas de material de lectura para los menores de edad.

El Bosque de Chapultepec será sede de una feria de libros con talleres y actividades.

Asimismo, el recinto se llenará de talleres para todos los miembros de la familia como inciensos artesanales, pintura, separadores hechos con hojas.

La feria se llevará a cabo en el Bosque de Chapultepec, en la explanada de la primera sección conocida como Las Tazas, la entrada es libre y estará disponible hasta el 20 de noviembre.

Muestra Internacional de Cine

La Cineteca se encuentra celebrando la edición número 74 de la Muestra Internacional de Cine en la que se expondrán películas de productores de varias partes del mundo.

Hasta el 26 de noviembre en la Cineteca Nacional de México podrás disfrutar de títulos como El Eco, Club Cero, Monster, El Viaje de Pedro, entre otros. Los horarios varían dependiendo del día y la cartelera del centro cinematográfico.

Las entradas en la Cineteca Nacional de México tienen un precio de 60 pesos por persona. La dirección es Avenida México Coyoacán 389, Xoco, alcaldía Benito Juárez, CDMX.