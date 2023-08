Nueva Cineteca, Festival de Flores de Verano y otros planes en CDMX del 18 al 20 de agosto

¿Ya sabes en qué te vas a gastar la quincena? Continúa agosto con otro fin de semana en el que la Ciudad de México se llenará de actividades y eventos.

La primera temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su final, pero aún puedes disfrutar de otros programas que apenas van empezando o están a punto de estrenar sus últimos capítulos como El Hotel VIP y And Just Like That.

Asimismo, en algunos cines comerciales puedes disfrutar de estrenos como Las Tortugas Ninja, Drácula: Mar de Sangre y hasta la llegada de la película con el primer superhéroe con ascendencia mexicana de DC Cómics: Blue Beetle.

¿Qué hacer este fin de semana en la CDMX?

Para no hacerte el cuento largo, te dejamos algunas de las actividades que puedes realizar este fin de semana del 18 al 20 de agosto.

La nueva Cineteca

Si eres amante del séptimo arte, no te puedes perder explorar las nuevas instalaciones de la Cineteca que se encuentran en donde estaba antes una de las sucursales de Cinemex.

Se trata de la recién inaugurada Cineteca ubicada en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), cuyo desarrollo incluye alrededor de 12 salas de cine.

La Cineteca Nacional de las Artes abrió sus puertas. (Foto: Twitter / @CinetecaMexico)

Las entradas para esta nueva sede tienen un costo de 60 pesos, pero los martes y miércoles hay descuento.

¿Dónde? Av. Río Churubusco, Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán, CDMX.

Festival Flores de Verano

¡Aprovecha que continúa el Festival de Flores de Verano!

Es una celebración en Paseo de la Reforma que consiste de un corredor con alrededor de 140 productores que venden diferentes tipos de flores para regalar o hasta para la decoración de los hogares.

Paseo de la Reforma es sede de un evento dedicado a las flores de verano. (Foto: Twitter / @corenadr)

La entrada es libre y tiene un horario de 10:00 hasta 20:00 horas.

¿Cuándo? Hasta el 27 de agosto

¿Dónde? Avenida Paseo de la Reforma, Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Festival de Chiles en Nogada

¿Se adelantarán las fiestas patrias? Este fin de semana, en el Centro Histórico de la CDMX, encontrarás un la tercera edición del Festival de Chiles en Nogada.

Se trata de un evento que celebrarán varios restaurantes de la zona y que ofrecerán sus mejores versiones del chile en nogada.

El chile en nogada es uno de las comidas nacionales más populares, es considerado el 'platillo poblano por excelencia'. (Foto: Hilda Ríos / Cuartoscuro.com).

El precio de cada platillo depende del establecimiento, el mapa se puede consultar por medio de las redes sociales de Autoridad del Centro Histórico.

¿Cuándo? Hasta el 30 de septiembre

Fiesta de las Culturas Indígenas

Si estás en busca de actividades en el Zócalo, continúa la novena edición de la Fiesta de Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México.

Es una celebración que consiste en reunir a diferentes productores de la Ciudad de México para ofertar sus artesanías. El evento cuenta con conversatorios y talleres sobre las elaboraciones de algunas piezas y presentaciones musicales.

El Zócalo es sede de la Fiesta de las Culturas Indígenas Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

La entrada a la Fiesta de Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México será gratuita.

¿Cuándo? Hasta el 20 de agosto

¿Dónde? Plaza de la Constitución, Centro Histórico de la CDMX.

Exposición Culinaria del Elote y la Tortilla

¿Eres ‘team’ tortilla de harina o de maíz? En la alcaldía Tláhuac todavía puedes disfrutar de un evento gastronómico dedicado a exponer las diversas presentaciones en las que se puede encontrar el maíz en México.

Se trata de la Exposición Culinaria del Elote y la Tortilla en el que, aparte de la oferta culinaria, encontrarás algunas actividades culturales.

La CDMX será sede de una Exposición Culinaria del Elote y la Tortilla. (Foto: Twitter / @GobCDMX)

El evento es de entrada gratuita, aunque el costo de los alimentos y bebidas pueden variar según el productor.