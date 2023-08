Locas en Apuros: una comedia desenfrenada que celebra la amistad y la identidad

De las mentes brillantes y creativas de Cherry Chevapravatdumrong (Family Guy), Teresa Hsio (Awkwafina Is Nora From Queens) y Adele Lim (Crazy Rich Asians), llega una graciosa comedia sin límites, “Locas en Apuros”.

La película, producida por Lionsgate y Point Grey Pictures, sigue a cuatro inusuales amigas de la infancia que se embarcan en una aventura internacional única. Cuando el viaje de negocios de Audrey (Ashley Park) se ve frustrado, ella recurre a la ayuda de Lolo (Sherry Cola), su mejor e irreverente amiga de la infancia, quien también resulta ser todo un desastre. Junto a ellas, se suman Kat (Stephanie Hsu), amiga de la universidad de Audrey y ahora estrella de telenovelas chinas, y Deadeye (Sabrina Wu), la excéntrica prima de Lolo. Lo que comienza como un viaje de negocios se convierte en una épica experiencia sin reservas, un viaje de unión, de amistad, de pertenencia y de salvaje libertinaje que revela la verdad universal de lo que significa conocer y amar quién eres.

La película presenta un elenco de grandes actores de comedia, incluyendo a Ronny Chieng (Crazy Rich Asians), Lori Tan Chinn (Awkwafina Is Nora From Queens), David Denman (Greenland), Annie Mumolo (Barb & Star Go to Vista Del Mar), Desmond Chiam (The Falcon and the Winter Soldier), Alexander Hodge (Insecure) y Chris Pang (Crazy Rich Asians).

La directora y guionista Adele Lim, conocida por su trabajo en películas como “Raya and the Last Dragon” y “Crazy Rich Asians”, ofrece en “Locas en Apuros” un enfoque desenfrenado para explorar las dificultades y dilemas de ser una mujer asiático-americana. La trama gira en torno a Audrey, una mujer china adoptada por padres estadounidenses, que se enfrenta a la dualidad de su identidad al regresar a China para cerrar un importante trato. Acompañada por sus amigas, Audrey se encuentra con desafíos cómicos y caóticos que ponen a prueba su amistad y su percepción de sí misma.

Ashley Park, quien ya ha demostrado su talento en “Emily in Paris”, ofrece un papel jugoso que le permite explotar sus dotes dramáticas y cómicas. Su interpretación de Audrey refleja los dilemas de una persona que se siente atrapada entre dos culturas y que busca su lugar en el mundo.

Stephanie Hsu, por su parte, se roba el show con su interpretación de Kat, entregando momentos cómicos hilarantes y llevando la película al límite con total naturalidad. La química entre las cuatro actrices principales es evidente y agrega autenticidad a la historia de amistad y autoaceptación.

“Locas en Apuros” es una comedia divertidísima que se atreve a explorar temas importantes como la identidad, la pertenencia y la aceptación, todo mientras ofrece un viaje repleto de humor, escenas desenfrenadas y un toque de locura. La película resalta la importancia de contar historias desde perspectivas diversas y celebra la amistad en todas sus formas. Para quienes buscan una experiencia cómica auténtica y con corazón, “Locas en Apuros” es una opción imperdible.

Disfruta de esta alocada comedia en Cinemex a partir de hoy, 3 de agosto. ¡No te la pierdas!