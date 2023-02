Super Bowl: ¿Qué pasó con Colin Kaepernick, por quien Rihanna rechazó el medio tiempo en 2019?

“¡Shine bright like a diamond!”, este 12 de febrero los fanáticos de Rihanna verán por fin su regreso a los escenarios con el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII. La cantante de Barbados esta vez sí aceptó protagonizar el show, luego de que en 2019 rechazó la oferta en solidaridad con Colin Kaepernick.

La última vez que Rihanna se presentó en un escenario fue durante el Gran Premio de Abu Dhabi en 2016, interpretó algunos de los éxitos de su último álbum: Anti. Aparte de ello, y su participación en la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, se ha mantenido fuera del panorama musical.

El Super Bowl donde Rihanna no quiso cantar

De acuerdo con medios como Entertainment Tonight y US Weekly, Rihanna se negó a ser parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIII luego de que Colin Kaepernick vivió las consecuencias de una protesta pacífica contra violencia policíaca: se arrodilló durante el himno.

Durante la temporada de 2016 en la NFL, algunos jugadores comenzaron a replicar la acción de Colin Kaepernick: arrodillarse viendo hacia el suelo ignorando al himno nacional estadounidense.

“No voy a levantarme para mostrar orgullo por una bandera de un país que oprime a la gente negra y a la gente de color”, explicó que el jugador de los 49ers a la prensa, “para mí, esto es más grande que el fútbol americano y sería egoísta por mi parte mirar hacia otro lado. Hay cadáveres en la calle y gente que recibe permisos retribuidos y se sale con la suya”.

Un año después de que Colin Kaepernick protestó en la mayoría de sus contiendas por la brutalidad policíaca, en 2017 el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump criticó a los jugadores que hacían esta acción:

“¿No les encantaría ver a uno de estos dueños de la NFL, cuando alguien le falta el respeto a nuestra bandera, decir: ‘Saquen a ese hij* de put* del campo ahora mismo’. ¡Afuera! Está despedido. ¡Está despedido!”.

A raíz de las declaraciones del presidente estadounidense, la NFL lanzó una serie de políticas para su himno nacional: “todo el personal de la liga y de los equipos deberá ponerse de pie y mostrar respeto por la bandera y el himno. El personal que decida no ponerse de pie para el himno podrá permanecer en el vestuario hasta después de que se haya interpretado el himno”.

“La NFL y CBS realmente querían que Rihanna fuera la artista del próximo año en Atlanta”, explicó una fuente a US Weekly en 2018: “se lo ofrecieron, pero ella dijo que no por la polémica arrodillada. Ella no está de acuerdo con la postura de la NFL”.

“Rihanna era la favorita para el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl del próximo año”, aseguró una fuente a Entertainment Tonight en 2018, “se pusieron en contacto con Rihanna primero, quien después de pensar en la oferta, decidió pasar debido a la NFL y la situación con respecto a los jugadores arrodillados”.

En una entrevista con Vogue en 2019, la intérprete de ‘Diamonds’ dijo sus razones: “Absolutamente, no podría atreverme a hacerlo. ¿Para qué? ¿Quién gana con eso? Mi gente no. No podía ser una vendida. Hay cosas dentro de esa organización con las que no estoy de acuerdo en absoluto, y no iba a ir a servirles de ninguna manera”.

En su lugar, se presentó Maroon 5 en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIII. Luego, se presentaron Shakira y Jennifer López en un escenario completamente dedicado a la industria musical latina. Siguió The Weeknd y para 2022 se presentó Eminem, quien se arrodilló en homenaje a Colin Kaepernick.

En esta ocasión tuvo razones para aceptar: “El Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo. Tan aterrador como fue, porque no he estado en el escenario en siete años, hay algo emocionante en el desafío de todo. Es importante para mí hacerlo este año. Es importante que mi hijo vea eso... En representación de mi país, Barbados. Representando a las mujeres afroamericanas en todas partes. Eso es realmente importante”, dijo a Variety.

Colin Kaepernick se arrodilla previo a un partido de futbol americano de la NFL. (Foto: Twitter / @heyhec)

Eminem se arrodilló en el medio tiempo del Super Bowl LIII, en homenaje a Colin Kaepernick. (Foto: AP / Instagram / @kaepernick7) (AP e Instagram @kaepernick7)

¿Qué pasó con Colin Kaepernick?

Colin Rand Kaepernick nació en 1987 dentro de Milwaukee, Estados Unidos. Desde una edad temprana se interesó en la vida deportiva, ya que a lo largo de su vida estudiantil participó en disciplinas como basketball, baseball y futbol americano.

Logró conseguir una beca deportiva para estudiar en la Universidad de Nebraska, a lo largo de su tiempo como estudiante continuó practicando el ejercicio. En 2011 dio su primer salto hacia el americano profesional y fue elegido por San Francisco 49ers.

Sin embargo, no fue hasta 2012 que pudo tener su debut estelar en la cancha como quarterback para los San Francisco 49ers. Mantuvo constante su carrera hasta que durante la temporada de 2016, donde hizo sus protestas.

Al final de aquella temporada, Colin Kaepernick salió de los 49ers y no lograba conseguir ningún tipo de contratación con los demás equipos.

En 2017 presentó una querella contra la NFL en la cual aseguró que fue víctima de represalias por parte de algunos propietarios por su postura política; sin embargo, dos años después, se reveló que el exquarterback había llegado a un acuerdo con el gigante del futbol americano.

Actualmente Colin Kaepernick ha trabajado con la marca deportiva Nike para crear trabajos publicitarios dedicados a concientizar sobre el racismo.

Gracias a la plataforma de Netflix, en 2021 logró lanzar una serie que narra su vida desde sus inicios en el futbol americano hasta la controversia con la NFL. La producción se puede encontrar en el servicio de streaming bajo el nombre de Colin en blanco y negro.