Medio tiempo del Super Bowl 2023: ¿Dónde y a qué hora ver el show de Rihanna?

¿Ya tienes lista tu ‘Umbrella’? Rihanna, la cantante originaria de Barbados que se convirtió en un fenómeno mundial, vuelve a los escenarios este fin de semana durante el show de medio tiempo del Super Bowl LVII que se realiza en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, sede del duelo entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles.

Desde septiembre de 2022 el anuncio se dio a conocer a través de las redes sociales de la intérprete de ‘Diamonds’ y su agencia Roc Nation con una fotografía donde se le observa sosteniendo un balón de la NFL.

Rihanna había rechazado previamente la oferta de protagonizar el espectáculo de la NFL en 2019, como una muestra de solidaridad con Colin Kaepernick, un jugador negro que protestó contra Donald Trump al hincar una rodilla en el campo mientras sonaba el himno nacional antes de empezar un partido.

Según dijo a Vanity Fair, no estaba de acuerdo con la organización en ese entonces y en su lugar se presentó Maroon 5 y posteriormente se anunció a Jennifer Lopez y Shakira como signo de buena voluntad con la comunidad latina.

“Por supuesto que rechacé su propuesta. No podía arriesgarme a participar en algo así. ¿Para que gane quién? Desde luego, no mi gente. Simplemente no podía venderme de esa manera”, comentó la cantante.

En esta ocasión tuvo razones para aceptar: “El Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo. Tan aterrador como fue, porque no he estado en el escenario en siete años, hay algo emocionante en el desafío de todo. Es importante para mí hacerlo este año. Es importante que mi hijo vea eso... En representación de mi país, Barbados. Representando a las mujeres afroamericanas en todas partes. Eso es realmente importante”, dijo a Variety.

¿A qué hora es el show del medio tiempo del Super Bowl 2023?

El Super Bowl LVII inicia este 12 de febrero a las 17:30 horas (tiempo de México), mientras que el medio tiempo se espera entre las 18:45 y las 19:00 horas.

¿Cuánto dura el medio tiempo del Super Bowl 2023?

Normalmente el descanso de medio tiempo en la NFL dura 13 minutos.

La intérprete de ‘Diamonds’ reveló que es un reto “tratar de meter 17 años de trabajo en 13 minutos”.

En una entrevista con Apple Music agregó que para el escenario se necesitan alrededor de 300 a 400 personas para montarlo y desmontarlo en pocos minutos: “Estamos emocionados por hacer el Super Bowl, llevamos trabajando en ello por un tiempo”.

¿Dónde ver el medio tiempo del Super Bowl 2023?

El evento de la NFL se transmite en:

Fox Sports

Fox Sports Premium

ESPN

Televisa (Canal 5)

TV Azteca (Canal 7)

Star+

NFL Game Pass, servicio de suscripción de la NFL, el cual pasa la transmisión original de Estados Unidos, incluido el show de medio tiempo y los comerciales oficiales del Super Bowl. Tiene un precio de 20 pesos.

¿Qué canciones cantará Rihanna en el Super Bowl 2023?

Usualmente los artistas que se presentan en el show de medio tiempo interpretan sus canciones más populares. Aunque no se ha revelado la set list oficial, es posible que Rihanna haga lo mismo; debido a la breve duración del descanso durante el partido, los cantantes no suelen interpretar las canciones completas.

La cantante ha estado fuera de los escenarios por varios años, tuvo un breve regreso musical con la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, con el tema ‘Lift me up’, por lo cual se especula un tributo a Chadwick Boseman, a quien dedicó la canción.

Rihanna no ha sacado un álbum desde 2016: Anti. Algunos de sus sencillos más populares, que podríamos ver en el medio tiempo, son:

‘Only Girl (in the world)’

‘We Found Love’

‘Diamons’

‘Love on The Brain’

‘Umbrella’

‘Pon de replay’

‘Don’t Stop The Music’

Esta será la primera en el Apple Music patrocina un Super Bowl Halftime Show, en su sitio web la marca ha lanzando algunos adelantos con posibles pistas de las canciones y la temática de la presentación de Rihanna. En los breves clips se han mencionado temas como:

‘Needed me’

‘Run This Town’ , que Rihanna canta con el músico Jay-Z.

, que Rihanna canta con el músico Jay-Z. ‘Rihanna Drive’

‘Stay’

‘Diamonds’

‘Pose’

“Hicimos un trabajo bastante bueno al reducirlo. Probablemente ha habido alrededor de 39 versiones de la lista de canciones en este momento. Cada pequeño cambio cuenta”, aseguró la cantante en una conferencia de prensa de Apple Music.

¿Qué invitados podría tener Rihanna en el Super Bowl 2023?

Durante la presentación del medio tiempo en el Super Bowl, es común que los artistas sumen a otros músicos como invitados.

En el caso de Shakira y JLo fue Bad Bunny quien apareció para cantar un fragmento de una de sus canciones; asimismo, durante el espectáculo de Beyoncé apareció Bruno Mars.

Rihanna podría dar varias sorpresas, aunque también existe la opción de que solamente se presente ella como The Weeknd, pero varias de sus canciones populares resultan ser colaboraciones, como:

Jay-Z por todas las colaboraciones que ha hecho con Rihanna en especial ‘Umbrella’.

por todas las colaboraciones que ha hecho con Rihanna en especial ‘Umbrella’. El cantante Drake por el sencillo de ‘Work’.

por el sencillo de ‘Work’. Coldplay por la canción de ‘Princess of China’.

por la canción de ‘Princess of China’. Calvin Harris por su colaboración en ‘We Found Love’.

Rihanna no ha revelado si tendrá invitados, pero dijo al sitio TMZ que podría subir al escenario con ella “básicamente casi cualquier persona con la que haya colaborado en el pasado”.