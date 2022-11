¿No pudiste ir al Corona Capital 2022? TikTok transmitirá algunos shows en vivo

¡Es hoy, es hoy! El Corona Capital 2022 comienza este viernes la primera de tres jornadas que tendrá el festival en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Miles de personas se darán cita para vivir tres días llenos de música, aunque hubo también miles que ‘se quedaron con las ganas de ir.

La alta demanda de boletos hizo de las suyas, por lo que en cuestión de horas se acabaron los boletos para el festival en cuanto salieron a la venta. Sin embargo, no todo está perdido, pues transmitirán algunos de los conciertos en vivo. ¿Quieres saber más?

Corona Capital ¿en TikTok?

Sí, así como lo leíste: algunos de los shows que tendrán lugar los próximos días en el Corona Capital serán transmitidos a través de la cuenta de TikTok en Español.

De acuerdo con lo publicado en las redes sociales del festival y la plataforma de videos, TikTok será uno de los patrocinadores oficiales, quien además de las transmisiones, tendrán muchas sorpresas para todos aquellos que se sumen a la conversación.

Shows como el de My Chemical Romance y Paramore son algunos de los que estarán disponibles en streaming, situación que más de una persona que no consiguió entradas agradece, pues no se quedará del todo con las ganas de ver a sus artistas favoritos.

¿Qué presentaciones del Corona Capital estarán en TikTok?

TikTok pensó en todo, pues además de los shows en vivo acercará a las y los fanáticos con sus artistas favoritos gracias al backstage, etrevistas exclusivas y demás. Los conciertos que podrán disfrutar desde la plataforma son:

Viernes 18 de noviembre

White Lies : Comenzará a las 21:10 horas

: Comenzará a las 21:10 horas Cuco : Iniciará a las 21:40 horas

: Iniciará a las 21:40 horas My Chemical Romance: Empezará a las 23:30 horas

Sábado 19 de noviembre

Bob Moses : Comenzará a las 19:10 horas

: Comenzará a las 19:10 horas Yeah Yeah Yeahs : Iniciará a las 20:10 horas

: Iniciará a las 20:10 horas Paramore: Empezará a las 21:10 horas

Domingo 20 de noviembre

Madeon : Comenzará a las 22:30 horas

: Comenzará a las 22:30 horas The 1975: Iniciará a las 10:40 horas

Además, las mismas redes sociales del Corona Capital -Twitch, YouTube, Facebook y TikTok- transmitirán todo lo que ocurra dentro del evento, para que vivas la experiencia, aunque sea a través de la pantalla.