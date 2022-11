Outfit para el Corona Capital 2022: Prepárate con este pronóstico del clima

¡Ya es hoy! A partir de este viernes inicia el festival Corona Capital 2022 en la Ciudad de México, que arranca desde las 15:00 horas de esta tarde.

Seguramente ya tendrás planeada la ruta de cómo llegarás y cómo irte, el cronograma con las bandas y artistas que quieres ver (acuérdate que hubo cambios de horarios en algunos shows) y hasta el outfit que vas a llevar. Pero para que no te agarre desprevenida o desprevenido el clima capitalino, te explicamos cómo estará el pronóstico de lluvias para este fin de semana.

Clima el viernes 18 de noviembre en CDMX

En la CDMX habrá cielo nublado e incluso bruma durante el transcurso de este viernes.

Además se espera que haya lluvias e intervalos de chubascos, con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Con ello, se esperan también vientos de 10 a 20 km/h y de hasta 40 km/h en zonas lluviosas.

La temperatura máxima esperada durante la tarde es de 22 a 24 grados centígrados.

Mientras que la temperatura mínima sería de 12 grados centígrados, según el reporte de la Conagua Clima.

Consejitos para el outfit: consideramos que más que gafas de sol (aunque nunca están de más) vayas considerando unas botas (o botas de lluvia), para andar cómoda en las caminatas largas entre escenarios del Corona Capital y por si comenzara a llover fuerte. Definitivamente no te recomendamos llegar en zapatillas.

Además recuerda protegerte en las horas de sol con protector solar.

Clima el sábado 19 de noviembre en CDMX

El sábado todavía estará frío: la Conagua Clima pronostica bancos de niebla en la mañana, así como cielo nuboso durante el día y la tarde.

Y sí, todavía habrá aguaceros: se prevé que haya lluvias e intervalos de chubascos durante el transcurso del sábado.

La temperatura máxima estimada en la Ciudad de México será de 22 a 24 grados centígrados.

En tanto que la temperatura mínima será de 10 a 12 grados centígrados.

Más consejos para el outfit: Debido al clima frío y lluvioso, lo mejor será pensar en estar cómodx. Los pantalones y chamarras serán buenos aliados, así como las botas o tenis altos tipo botín.

Clima el domingo 20 de noviembre en CDMX

Y sí. El domingo también hará frío.

La Conagua clima estima que el domingo muy temprano hará un ambiente fresco. La mayor parte del día se espera que el cielo esté nublado.

Y es muy probable que llueva y haya intervalos de chubascos en la CDMX. En las zonas con chubascos hará vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

La temperatura máxima del domingo será de 20 a 22 grados centígrados.

En tanto que la temperatura mínima sería de 10 a 12 grados centígrados.

Outfit para festival como el Corona Capital

Además de la emoción por ver a las bandas o artistas, elegir el outfit es de los momentos importantes al asistir a un festival.

Es un buen momento para dejar salir la creatividad y llevar esas prendas que has coleccionado este año y no has podido lucir en otros eventos. Recuerda que todo se vale: colores, texturas, adornos en el cabello, las gafas de sol, todos esos complementos que hacen juego con lo que llevas puesto le darán el toque. Bienvenidas las gorras para cubrir tu carita del sol y los gorros para el frío.

Si no quieres andar cargando chamarras, puedes buscar rentar un locker en el festival o llevar una sudadera térmica o un rompevientos, esos son fáciles de doblar y caben perfecto en una tote bag, por ejemplo.

Sin embargo, toma también en cuenta tu comodidad: llevar unos stilettos no será tan cómodo como llevar otro tipo de calzado, como tenis o botas.

Y recuerda: si tu outfit es cómodo y sencillo no quiere decir que sea aburrido. Busca los complementos y dale un toque con glitter y colores en el maquillaje.