Un Batman muy ‘Rebelde’: Alfonso Herrera será el superhéroe en proyecto de Spotify

Batman es uno de los superhéroes más populares y con más trayectoria de DC; hace un mes acaba de estrenar película en marzo, y ‘ahí pa’ mayo’ están preparando un podcast exclusivo en Spotify sobre el Caballero de la Noche, titulado Batman Unburied, y el protagonista será nada más y nada menos que el actor mexicano Alfonso Herrera.

De acuerdo con Variety, Herrera interpretará a Bruce Wayne en esta serie de podcasts que profundizará en los oscuros rincones de la psique de Wayne, además de presentar a los villanos clásicos de Batman.

Este proyecto, trabajado en colaboración con Warner Bros. y DC, será dirigido por el mexicano Hari Sama, y también contará con las voces de Carlos Aragón como Alfred, Ana Brenda Contreras será Bárbara Gordón, Zuria Vega como Kell, Alfonso Borbolla será El Acertijo y Hernán Mendoza, Thomas Wayne.

Batman Unburied

Originalmente, Batman Unburied es un proyecto en inglés que se estrenará globalmente en Spotify con ocho adaptaciones del guion original para Brasil, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón y México, y cada adaptación tendrá su propio equipo de producción y sus actores.

Los guiones adaptados están “elaborados específicamente para reflejar la cultura y el idioma que se mantienen fieles a la historia central”, de acuerdo con el medio citado.

Batman Unburied fue creado por el productor ejecutivo David S. Goyer, quien escribió el guion de la trilogía de Batman, The Dark Knight (Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises).

“Con el lanzamiento mundial de Batman Unburied, estamos entusiasmados de llevar la franquicia icónica y el legado de Batman a nuestros cientos de millones de oyentes en todo el mundo”, dijo Dawn Ostroff, directora comercial de contenido y publicidad de Spotify en un comunicado.

La serie de podcasts se estrenará el 3 de mayo exclusivamente en Spotify. Este el primer proyecto bajo el acuerdo de la plataforma de streaming de audio con Warner Bros. y DC para realizar podcasts con guiones basados en los personajes de la casa de comics.