‘No miren arriba’: la sátira sobre el cambio climático y el fin del mundo que llegó a Netflix

Hace un par de días, en plena víspera de Navidad, se estrenó en Netflix la película ‘No miren arriba’ (’Don’t look up’ en inglés), una comedia llena de sátira donde se abordan temas como el cambio climático y el fin del mundo desde una perspectiva diferente; al día de hoy se posiciona en el primer lugar del top 10 de la plataforma.

El encargado de dirigir esta cinta es Adam McKay, ganador del Óscar por la cinta ‘La gran apuesta’, quien en los últimos años se ha dedicado a dirigir y producir películas basadas en el humor negro y la crítica a temas políticos, por ejemplo.

La sinopsis de Netflix dice lo siguiente: “Dos astrónomos realizan una gira mediática para advertirle a la humanidad de un cometa mortal que está en rumbo de colisión con la Tierra. La respuesta del mundo: ‘¿Y?’”. Cabe destacar que, este asteroide o comenta que impactará a la Tierra lo hará en un plazo de seis meses, por lo que el fin del mundo está a punto de suceder.

Con lo anterior, también podemos darnos cuenta de que McKay además hace una crítica a la sociedad (en este caso la estadounidense, pues es una película de allá) a la que no le interesan problemáticas como el cambio climático o el fin del mundo, ni asuntos relacionados con la ciencia. Ah, pero no les hables sobre la separación de dos figuras del medio musical o del espectáculo porque estarán en primera fila al pendiente de las últimas noticias al respecto.

Aunque no solo se refiere de forma sarcástica al comportamiento de la sociedad; la postura política de negación y rechazo también es reflejada en la película. Y hablando de política, un tema que está estrechamente relacionado es precisamente la politización de temas como la ciencia (en este caso la astronomía), con los que el Estado busca ‘lucrar’ para beneficiarse a sí mismo.

La crítica se ha dividido en dos al momento de hablar sobre este filme, pues mientras unos dicen que es una crítica muy burda, otros la consideran como una genialidad por la forma en que aborda este tipo de temas, saliéndose del cliché.

Sin duda, ‘No miren arriba’ ha plasmado, acompañada de un gran elenco como Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Mark Rylance, Timotheé Chalamet, Meryl Streep o Jonah Hill, la problemática actual que impera en la sociedad. Te dejamos el tráiler de esta cinta, por si te animas a verla y (re)considerar asuntos de tintes políticos, científicos y sociales.