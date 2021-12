Los Critic’s Choice Awards posponen su ceremonia por ómicron

La organización detrás de los Critic’s Choice Awards se toma en serio la propagación de la variante ómicron en Estados Unidos, por lo que pospuso la entrega de la edición número 27 de sus premios, que originalmente se celebraría de manera presencial el próximo 9 de enero.

Por medio de un comunicado publicado en redes sociales es que se dio a conocer la noticia. “Llegamos a la concusión que la decisión más prudente y responsable en este punto es posponer la ceremonia. Estamos en contacto con los responsables sanitarios del Condado de Los Ángeles y trabajando para encontrar una nueva fecha para celebrar una gala presencial y con la salud como principal prioridad”, expresaron a través de Twitter.

El hotel Fairmont Century Plaza sería el escenario de presentación de una ceremonia conducida por Taye Diggs y Nicole Byer. Los Critic’s Choice Awards forman parte del inicio de la temporada de premios previo a la entrega de los Oscar. Junto a los Globos de Oro, que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, premian a lo mejor del cine y son parteaguas sobre lo que podría ocurrir con los premios de la Academia.

Este año los filmes West Side Story, de Steven Spielberg, y Belfast, de Kenneth Branagh, lideraron las nominaciones con once para cada uno. Le sigue de cerca la exitosa Dune, de Denis Villeneuve, y The Power Of Dog, de Jane Campion, en diez categorías. Las películas Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson, y Nightmare Alley, del mexicano Guillermo del Toro, obtuvieron ocho menciones, mientras que King Richard y Don’t Look Up tienen seis.

En la categoría de mejor actor los nominados son Nicolas Cage, Benedict Cumberbatch, Peter Dinklage, Andrew Garfield, Will Smith y Denzel Washington, mientras que en el caso de las actrices quienes compiten por el galardón son Jessica Chastain, Olivia Colman, Lady Gaga, Alana Haim, Nicole Kidman y Kristen Stewart.