Ciudad de México mantiene liderazgo regional en creación de talento tecnológico

Luego de años de figurar en el ranking regional, Ciudad de México (CDMX) mantuvo el liderazgo entre los mercados de creación de talento tecnológico en América Latina, donde firmas del nicho cubren la demanda de personal y generan un impacto en el mercado de oficinas, industrial y residencial.

De acuerdo con el reporte doceavo Scoring Tech Talent realizado por la firma CBRE a nivel global, y la sexta vez que se incluye a América Latina, CDMX continuó en la primera posición en la data que incluye el comportamiento de los 11 centros tecnológicos de la región en los últimos años.

“La Ciudad de México continúa creciendo como un centro tecnológico, graduando una gran cantidad de talento tecnológico de las principales universidades de la ciudad y ofreciendo mano de obra y costos inmobiliarios asequibles en comparación con otros mercados de América del Norte”, dice Yazmín Ramírez, directora Senior de Labor Analytics & Location Incentives LATAM.

Desde su perspectiva, el rápido crecimiento de la mano de obra tecnológica de la ciudad continúa atrayendo a fabricantes, empresas de software e ingeniería y otras empresas que buscan traer operaciones de regreso a las Américas desde el extranjero, tema que se refleja en la demanda de espacios corporativos y vivienda.

En específico, el ranking integró un alquiler promedio de oficinas de la Ciudad de México de 25.28 dólares por pie cuadrado y un alquiler promedio de departamentos de mil 750 dólares por mes, ambos superiores a lo registrado en otros mercados de Latinoamérica.

Esta inercia hizo que en ese reporte la fuerza laboral tecnológica de la CDMX llegara a 320 mil personas con una tasa de crecimiento acumulada de 95% en 5 años, al desplazar a Sao Paolo, Brasil, que generó 255 mil 306 puestos tecnológicos con una tasa de crecimiento de apenas 21%.

El resultado del dinamismo en CDMX obedece a que registró más graduados en carreras tecnológicas el año pasado que cualquier otro mercado en la región; sin embargo, es relevante la tasa de expansión que generó en el lapso de referencia Monterrey donde se registraron 49 mil 798 posiciones tecnológicas que representaron un crecimiento acumulado en ese lapso de 112%.

CDMX genera más graduados con títulos tecnológicos

Además, la Ciudad de México generó más graduados de títulos tecnológicos, que cualquier otro de los 11 principales mercados, en especial los salarios de los desarrolladores de software que aumentaron de 43% desde 2018, a lo que supera la tasa de crecimiento de América Latina de 36% en ese período.

En el ranking, se mantuvo Guadalajara al sumar un total de 61 mil 644 empleados especializados en tecnología, con una tasa acumulada de 54%.

“La relevancia de América Latina como fuente de talento para empresas tecnológicas multinacionales en las Américas se ha expandido debido a su proximidad con Estados Unidos y Canadá, el creciente grupo de talentos tecnológicos, la relación costo-beneficio, la zona horaria, la infraestructura y los beneficios fiscales”.

El informe número 12 clasifica a 75 ciudades de Estados Unidos y Canadá que suma más de 7.3 millones de trabajadores tecnológicos altamente calificados, según parámetros como el crecimiento del empleo de talento tecnológico, la obtención de títulos tecnológicos, los costos laborales y de bienes raíces, así como la población millenial, entre otras cosas.

De manera consistente el Área de la Bahía de San Francisco encabeza la clasificación de este año, seguida de Seattle, Toronto, Nueva York y Austin.