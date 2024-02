¡Viaja a Corea del Sur! Aeroméxico reiniciará sus vuelos a Seúl a partir de esta fecha

Aeroméxico reiniciará sus operaciones desde la Ciudad de México hacia Seúl, Corea del Sur, a partir del 1 de agosto de 2024, informó la aerolínea en un comunicado.

La aerolínea ofrecerá un vuelo diario, y será la la única compañía aérea en Latinoamérica que conecta con ambos territorios. En la salida desde México, la ruta hará una escala en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Desde Seúl volará directo a la Ciudad de México.

En esta etapa inicial, se ofrecerán más de 12 mil asientos mensuales y la venta de boletos ya está disponible a través de los canales oficiales de Aeroméxico.

Este es el segundo destino de la aerolínea en Asia, después de haber reanudado operaciones directas a Tokio en marzo de 2023.

“El reinicio de la ruta a Seúl duplica la oferta de la compañía en esta región y refuerza el compromiso que tiene con sus clientes conectando entre ambos mercados por placer o negocios”, refirió la línea aérea.

De acuerdo con Aeromexico, los vuelos a la capital coreana serán operados con equipos Boeing 787 Dreamliner, que ofrecen diferentes opciones de servicio: Premier One, AM Plus y Turista.

En riesgo, alianza entre Aeroméxico y Delta

La reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha puesto en entredicho las condiciones por las que el Departamento de Transporte de Estados Unidos aprobó la alianza entre Delta Airlines y Aeroméxico, que incluye convenios de operación con códigos compartidos, entre otras condiciones.

Las condiciones en la aviación en México podrían llevar a que la alianza entre ambas aerolíneas atente contra los principios de antimonopolio establecidos en las leyes estadounidenses y en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

“Solicitamos a todas las personas interesadas que demuestren el motivo por el cual no debemos emitir una orden que dé por finalizada la decisión”, refiere el documento en poder de El Financiero y que fue firmado por Carol A. (Annie) Petsonk, secretaria asistente de Aviación y Asuntos Internacionales del DOT.

Además, la autoridad estadounidense indicó que desestimaba “tentativamente y sin perjuicio de la solicitud de aprobación y otorgamiento de inmunidad antimonopolio para la renovación de acuerdos de alianza entre Delta Airlines (incluye afiliadas) y Aerovías de México S.A. de C.V. (incluidos los afiliados)”.