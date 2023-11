Steve Wozniak confirma que sufrió un derrame cerebral menor en CDMX: Así fue el momento

Steve Wozniak no pasó más de un día en el hospital ABC de la Ciudad de México. (Bloomberg)

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, dijo a ABC News que sufrió un “accidente cerebrovascular menor pero real” mientras asistía al Foro Mundial de Negocios en la Ciudad de México, confirmando informes del miércoles 8 de noviembre.

Wozniak le dijo al medio de comunicación que se sintió mareado durante la mañana del miércoles, mientras trabajaba en su computadora, seguido de un ataque de vértigo y no podía caminar. En el hospital, una prueba de resonancia magnética mostró que había sufrido un derrame cerebral, dijo el tecnólogo a ABC a través de un mensaje de texto. Wozniak dijo que ya no está en el hospital y que regresará a Estados Unidos.

El sitio de noticias de celebridades TMZ y medios locales en México informaron el miércoles que había sido hospitalizado. La gente del equipo de Wozniak voló al área para ver cómo estaba y ver si necesitaba regresar a Estados Unidos para recibir tratamiento adicional, informó TMZ en ese momento.

Steve Wozniak dijo a The New York Times que fue dado de alta del hospital el jueves, tomó un avión de regreso a California y estaba esperando para cenar en su residencia de Los Gatos. “Estoy de regreso en casa y me siento bien”, aseguró.

Los representantes de Wozniak, de 73 años, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Bloomberg News.

El Financiero informó anteriormente que Wozniak estaba “estable”. Además, otros diarios locales informaron que el cofundador de Apple recibía tratamiento “de primera clase”, durante su estadía en el hospital ABC.

Steve Wozniak, conocido como Woz, cofundó Apple con Steve Jobs en 1976. Desde que dejó la empresa, ha seguido siendo un emprendedor y filántropo activo.

Su participación en el World Business Forum, a realizarse en Expo Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México, era la estelar del evento, se tenía previsto que comenzara a las 14:20 horas del miércoles.

Últimamente se ha dedicado a otras actividades como participar en concursos de televisión e intervenir como juez en un programa de vídeo en línea llamado “Unicorn Hunters” que evalúa ideas de empresarios que aspiran a crear empresas con un valor potencial de mil millones de dólares o más.

Mientras se involucra en otras startups, Wozniak también ha ayudado a mantener viva la memoria de su viejo amigo Jobs, quien falleció de cáncer en 2011.

Con información de AP.