Otra ‘derrota’ mexicana: bloqueos férreos en el país benefician a puertos de EU

Los múltiples bloqueos en las vías ferroviarias de México registrados durante este año ocasionaron que la carga movilizada en trenes haya recurrido a otros puertos en Estados Unidos en lugar del llegar al país, advirtió Óscar del Cueto, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF).

“Mucha de la mercancía que llegaba contenerizada a Lázaro Cárdenas, se está desviado a otros puertos, puertos que no están en nuestro país, hay una mala imagen, el mensaje que se manda de estos bloqueos no favorece la parte de inversión, de generación de empleo y como país estamos no atrayendo inversiones”, puntualizó Del Cueto.

En entrevista para El Financiero, del Cueto detalló que algunos cargamentos que llegaban a Lázaro Cárdenas y eran transportados mediante ferrocarriles, se han ido a puertos en la costa oeste de la Unión Americana, particularmente a Long Beach y Los Ángeles.

Debido a conflictos magisteriales en Michoacán, profesores integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han bloqueado las vías férreas como un medio de presión, lo que pone en vilo a la economía de la entidad y del país, agregó del Cueto.

El viernes pasado el bloqueo ferroviario en Michoacán seguía activo con una afectación de 95 mil 554 toneladas varadas en Uruapan.

Kansas City Southern de México (KCSM) que opera la vía de Lázaro Cárdenas al interior del país, actualizó a El Financiero que las afectaciones del bloqueo suman 16 trenes que no han podido movilizarse durante casi una semana.

El bloqueo afectó el traslado de mercancías como acero, combustóleo, granos, autopartes y vehículos, así como diversas mercancías de consumo básico.

Esta irrupción a las vías es ocasionada por profesores michoacanos que reclaman el pago quincenal. De acuerdo con la ferroviaria, el conflicto es directamente con la entidad, pues el gobierno ya habría pagado la parte correspondiente a recursos federales.

En lo que va del año, solo en Michoacán se han registrado 14 episodios de bloqueos, una cifra que se sumó a los 200 días que se mantuvieron bloqueadas las vías del ferrocarril en todo el país el año pasado, lo que provocó un duro impacto al sector que ya había sido afectado por la pandemia del coronavirus.

La carga inmovilizada se compone por carga intermodal, combustóleo y algunos productos químicos que no pueden llegar a las diferentes zonas del país.

A mayo de este año se han movilizado a través de trenes en el país 54.75 millones de toneladas netas de mercancías, lo que significó un aumento de 10.5 por ciento anual, debido a que la pandemia y los bloqueos provocaron que la base de comparación del año pasado fuera muy baja.