Comunicación en el AICM vuelve a la ‘edad de piedra’

Las fallas de telecomunicación en los planes de vuelo entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y los puertos aéreos de EU, propiciaron que los controladores aéreos tuvieran que implementar procesos análogos, ante fallas en las señales registradas desde el miércoles pasado.

“Aunque sea como los Picapiedra, anotamos como sea posible, en este caso con la transmisión de datos se toma nota de los planes de vuelo y alimentar a las computadoras de manera local”, dijo José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta).

Rechazó que esto afecte la seguridad de los vuelos de pasajeros.

“Si no tenemos la información oportuna no se permite la operación de la aeronave (...)no podemos autorizar una operación sin garantizar la seguridad, por eso se genera la demora”, enfatizó.

Como los controladores no pueden comunicarse digitalmente con los pilotos, usan teléfonos celulares para tomar datos de velocidad, ruta, matrícula, origen y destino, los que ingresan manualmente a computadoras ligadas a otros sistemas.